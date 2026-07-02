ONTOS verschoben: SOMA-Nachfolger kommt erst 2027

Der Sci-Fi-Mystery-Thriller ONTOS verschiebt sich offiziell von 2026 auf das Jahr 2027. Entwickler Frictional Games und Publisher Kepler Interactive benötigen mehr Zeit für ihr ambitioniertes Mond-Abenteuer auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Frictional Games braucht mehr Zeit auf dem Mond

Das schwedische Studio hinter SOMA und Amnesia zieht die Reißleine. ONTOS wird nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen. Laut den Entwicklern handelt es sich um ihr bisher größtes und komplexestes Projekt. Die tiefgründige Story und die spielerische Freiheit verlangen den Machern schlichtweg alles ab. Um diese massive Vision ohne Abstriche auf die Bildschirme zu bringen, wandert der Release ins nächste Jahr. Qualität braucht eben Weile.

Für uns Spieler bedeutet das vor allem eins: Warten auf das verlassene Mondhotel Samsara. Frictional Games setzt bei ONTOS voll auf das Prinzip der Immersive Sim. Ihr erkundet die Station frei, löst moralisch fiese „Experimente“ und müsst mit den Konsequenzen eurer Entscheidungen leben.

Dass ein solches System mit unzähligen spielerischen Pfaden extrem fehleranfällig in der Entwicklung ist, liegt auf der Hand. Da ist jeder zusätzliche Monat im Polishing-Prozess gut investiertes Geld.

Bitter, aber absolut notwendig

Verschiebungen nerven immer. Doch gerade bei Frictional Games ist dieser Schritt das beste Zeichen. Das Studio hat noch nie seichte Fließbandware abgeliefert. Wenn die Entwickler sagen, dass der Umfang und die philosophischen Ebenen der Story mehr Zeit schlucken, dann glaubt man ihnen das. SOMA war ein Meisterwerk der dichten Atmosphäre. ONTOS soll das toppen. Da warten wir lieber ein Jahr länger, anstatt ein unfertiges Bugfest aufgetischt zu bekommen.

Wie seht ihr das? Reicht euch die Prämisse als geistiger SOMA-Nachfolger aus, um die Wartezeit bis 2027 locker wegzustecken, oder verliert das Projekt für euch jetzt an Schwung?