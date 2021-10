Original Dying Light erhält noch ein PS5 Upgrade

Während die Arbeiten an Dying Light 2 stetig voranschreiten, hat Techland nebenbei noch genug Zeit, um auch das original Dying Light weiter zu unterstützen. Hierfür kündigte man jüngst ein PS5 Upgrade an.

Das bestätigte der Entwickler fast schon nebenbei, als man um einen 60fps Patch für die PS5 bat. Darauf antwortete Techland:

„Wir arbeiten derzeit an einem Next-Gen-Patch für Dying Light 1 – weitere Details folgen in Zukunft :)“

In wie weit sich Dying Light, das ja nun schon einige Jahre hinter sich hat, noch für die aktuellen Konsolen optimieren lässt, bleibt abzuwarten. Sicherlich lässt sich noch ein bisschen an der Auflösung und Framerate drehen, möglicherweise sogar an der Beleuchtung. Eine vollständige Implementierung von PS5 Features oder 3D Audio und solche Dinge dürften jedoch ausgeschlossen sein. Allzu hoch sollte man seine Erwartungen daher erst einmal nicht schrauben.

Dying Light erschien ursprünglich schon 2015 und hat seitdem einen außergewöhnlich Support erhalten, der bis heute anhält. Ähnliches dürfte wohl auch mit Dying Light 2 zu erwarten sein, das im Februar 2022 folgt, sofern keine weitere Verschiebung droht.

Weitere Details zum PS5 Upgrade für Dying Light folgen bald!