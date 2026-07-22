Original-Xbox-Klassiker starten nativ auf dem PC: Abwärtskompatibilität offiziell erweitert

Microsoft bringt die Konsolen-Abwärtskompatibilität auf Windows-Systeme und Handhelds. Zum Start stehen vier Klassiker bereit, inklusive PC-Grafikoptionen und angekündigtem Erfolge-Support.

Microsoft hat die direkte Emulation von Original-Xbox-Spielen für Windows-PCs und Handhelds freigeschaltet. Ab sofort lassen sich ausgewählte Konsolentitel über die Xbox-App unter Windows 11 ausführen. Das Angebot startet als Early-Release-Phase und umfasst vorerst vier Titel der ersten Xbox-Generation: „BLiNX: The Time Sweeper“, „Conker: Live and Reloaded“, „Crimson Skies: High Road to Revenge“ sowie „Fuzion Frenzy“.

Die Software ist ohne Aufpreis in allen Varianten des Xbox Game Pass enthalten. Wer digitale Lizenzen dieser Spiele bereits für die Konsole besitzt, erhält die PC-Versionen dank Xbox Play Anywhere ohne Neukauf.

Technische Anpassungen und Performance-Spezifikationen

Die Portierung basiert nicht auf simplen HD-Remaster-Fassungen, sondern integriert Grafikmenüs direkt in die Emulationsschicht der Xbox-App. Nutzer können Einstellungen wie bis zu 4-faches Auflösungs-Upscaling, VSync, anisotropische Filterung und erweiterte Antialiasing-Modi anpassen. Zudem lässt sich zwischen Vollbild- und Fenster-Modus wechseln. Im Laufe des Jahres sollen die vier Starttitel sowie kommende Abwärtskompatibilitäts-Spiele mit Xbox-Erfolgen nachgerüstet werden.

Die Mindestanforderungen fallen moderat aus, setzen jedoch zwingend Windows 11 voraus.

Mindestanforderungen:

GPU: Nvidia GTX 950 / AMD Radeon RX 550 / Intel Arc A310

Nvidia GTX 950 / AMD Radeon RX 550 / Intel Arc A310 CPU: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200 / AMD Ryzen Z2 A

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200 / AMD Ryzen Z2 A Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Betriebssystem: Windows 11

Empfohlene Systemkonfiguration:

GPU: Nvidia GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 6800 / Intel Arc A770

Nvidia GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 6800 / Intel Arc A770 CPU: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 / AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 / AMD Ryzen AI Z2 Extreme Grafik-API / VRAM: DirectX 12 (Feature Level 11), 8 GB VRAM

DirectX 12 (Feature Level 11), 8 GB VRAM Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Die Strategie hinter dem PC-Katalog

Microsoft schließt damit eine eklatante Lücke im eigenen Ökosystem. Während Titel der Xbox-360- und Xbox-One-Ära teils als PC-Ports existieren, blieben Original-Xbox-Spiele abseits inoffizieller Emulatoren auf dem PC unerreichbar. Die schrittweise Veröffentlichung zeigt jedoch auch den Aufwand: Es handelt sich um keine pauschale Freischaltung der gesamten Bibliothek, sondern um eine schrittweise Evaluierung einzelner Lizenzen und Techniken.

Der Schritt zielt primär auf den wachsenden Markt der Gaming-Handhelds wie das ROG Xbox Ally. Auf kleineren Bildschirmen fallen fehlende Widescreen-Hacks oder Bildraten-Limits weniger ins Gewicht als auf großen PC-Monitoren.

Ein überfälliger Schritt für den Erhalt alter Titel. Die technische Umsetzung mit Grafik-Upscaling und Cross-Buy via Play Anywhere überzeugt auf dem Papier. Der wahre Wert der Initiative steht und fällt jedoch mit der Schlagzahl künftiger Spiele-Wellen. Vier Titel sind ein Machbarkeitsbeweis, mehr nicht.