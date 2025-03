Oscar Guzman hebt ab: Neue Schmuggelmissionen in GTA Online starten in Kürze

Oscar Guzman fliegt wieder verspricht actiongeladene Missionen, gefährliche Luftoperationen und den perfekten Einstieg in eine lukrative Schmuggelkarriere. Schnallt euch an – es wird turbulent!

Doch nicht nur in der Luft gibt es Verstärkung. Auch am Boden bekommt ihr mit der Invetero Coquette D5 ein neues Sportwagen-Highlight für eure Sammlung.

Macht euch bereit für neue Höhenflüge in GTA Online ! Ab dem 4. März nimmt euer Waffenschiebergeschäft eine völlig neue Dimension an: Mit Oscar Guzman fliegt wieder startet ein frisches Update, das euch in die Welt des riskanten Luftschmuggels katapultiert. Ein verlassenes Flugfeld, brandneue Missionen und jede Menge kriminelles Potenzial warten darauf, von euch erobert zu werden.

