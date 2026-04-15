Outbound braucht mehr Zeit: Release des Camper-RPGs auf Mai verschoben

Outbound erscheint erst am 14. Mai 2026. Silver Lining Interactive verschiebt den Release für mehr Politur. Alle Infos zur Demo-Verlängerung hier.

Outbound
Latest
lukas author
By
Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Padawan von Niklas begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung aktueller Branchenthemen und...
Follow:
Keine Kommentare

Silver Lining Interactive verschiebt den Launch von „Outbound“ auf den 14. Mai, um technische Fehler kurz vor knapp auszumerzen. Trotz der Verzögerung bleibt die beliebte Demo als Entschädigung länger spielbar.

Der Release von „Outbound“ verschiebt sich vom 23. April auf den 14. Mai 2026, da die Entwickler kurz vor der Fertigstellung kritische Performance-Probleme identifiziert haben. Silver Lining Interactive und Square Glade Games ziehen damit die Reißleine, um einen holprigen Launch auf den verschiedenen Plattformen zu verhindern.

Der Grund für den Boxenstopp

Die Entscheidung fiel laut dem Team aufgrund eines spezifischen Problems, das erst spät im Zertifizierungsprozess auftauchte. Bei einem Multiplattform-Release – Outbound erscheint zeitgleich für PC, PS5 und Xbox Series X/S – wiegt ein solcher Fehler schwer. Wenn die „Cozy-Experience“ durch Framerate-Einbrüche oder Bugs gestört wird, verliert das Spielprinzip, das auf Entschleunigung und entspanntem Ausbau des eigenen Campers setzt, sofort seinen Reiz.

Dass die Entwickler hier drei zusätzliche Wochen investieren, ist ein klassischer Move für ein kleines Studio: Man kann es sich schlicht nicht leisten, den guten Ruf, den man sich mit der starken Demo erarbeitet hat, durch einen technisch unsauberen Start zu ruinieren.

Trostpflaster für Hobby-Camper

Als direkte Reaktion auf die Enttäuschung der Fans verlängern die Entwickler die Verfügbarkeit der kostenlosen Demo. Ursprünglich sollte diese wohl früher offline gehen, bleibt nun aber bis zum 12. Mai auf Steam, PS5 und Xbox Series X/S spielbar.

Mehr zum Thema

Outbound
Outbound: Demo für PS5 und Xbox Series X|S erschienen
Outbound
Outbound: Im Multiplayer-Trailer gemeinsam im Camper durch die Open World
Abyssus
Abyssus taucht auf: Konsolen-Release, Crossplay und fettes Inhalts-Update angekündigt

Das ist ein fairer Deal. Wer bereits in die Welt reingeschnuppert hat, weiß, dass das Crafting und das autarke Leben im Bus eine sehr spezifische Sogwirkung entfalten. Die Demo länger offen zu lassen, hält das Momentum aufrecht und gibt unentschlossenen Spielern mehr Zeit, das Gameplay-Gefühl selbst zu testen, bevor der volle Release ansteht.

Die Verschiebung ist zwar ärgerlich für alle, die Ende April schon losfahren wollten, aber sie ist strategisch goldrichtig. Drei Wochen sind im Development-Zyklus keine Ewigkeit, reichen aber oft aus, um den „Day-One-Patch“ so zu optimieren, dass das Spielerlebnis von der ersten Minute an sitzt. Outbound lebt von seiner Atmosphäre; technische Schluckaufs wären hier pures Gift. Der Hype bleibt stabil, da die Kommunikation transparent ist und die Demo-Verlängerung den Schmerz lindert.

TAGGED:
Share This Article

SplitScreen Radio Podcast

Die aktuelle Show mit Jonas & Bene: Gaming-Insights, Analysen und News.

Community-Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x