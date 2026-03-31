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Outbound: Demo für PS5 und Xbox Series X|S erschienen

Outbound erscheint am 23. April. Testen Sie jetzt die kostenlose Demo auf PS5 & Xbox Series X|S. Camper-Ausbau, Koop & Switch 2 Optimierungen im Detail.

Mark Tomson
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Outbound

Die Open-World-Camper-Simulation „Outbound“ ist ab sofort als Demo für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar, bevor das fertige Spiel am 23. April erscheint. Spieler auf den aktuellen Konsolen erhalten damit erstmals Zugriff auf die Kernmechaniken des Titels, der den Fokus auf den Ausbau eines autarken Wohnmobils und die Erkundung einer stilisierten Spielwelt legt.

Die heute veröffentlichte Konsolen-Version im PlayStation Store umfasst einen signifikanten Teil der ersten Karte. Spieler können das zentrale Feature – den Ausbau des Camper-Vans – im Innen- und Außenbereich testen. Dazu gehören handwerkliche Aspekte sowie der Anbau von Pflanzen direkt am Fahrzeug, um eine nachhaltige Selbstversorgung zu simulieren. Die Demo unterstützt dabei sowohl den Singleplayer-Modus als auch kooperatives Gameplay mit Freunden.

Parallel zum Launch auf den stationären Konsolen wurde ein umfassendes Update für die Demo auf der Nintendo Switch 2 ausgerollt. Laut Entwicklerangaben wurden hier gezielte Optimierungen vorgenommen, um die Performance und das Spielgefühl auf der neuen Hardware-Generation zu verbessern.

Das „Cozy Game“-Genre auf potenter Hardware

„Outbound“ besetzt die Nische der sogenannten „Cozy Games“, setzt aber technisch auf eine detaillierte, stilisierte Open World. Dass die Demo erst jetzt für PS5 und Xbox erscheint, deutet auf einen finalen Polishing-Prozess für die Controller-Steuerung und das Interface hin.

Im Vergleich zum PC-Vorgänger oder ähnlichen Titeln wie „Pacific Drive“, das jedoch auf Survival-Horror setzt, wählt „Outbound“ einen rein entspannten Ansatz ohne Zeitdruck oder Kampfmechaniken.

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Für Konsolenspieler ist die Demo eine wichtige Entscheidungshilfe vor dem Release im April. Besonders die Performance auf der Xbox Series S und die Umsetzung der Steuerung für das Bau-Menü ohne Maus sollten kritisch geprüft werden. Wer auf der Switch 2 spielt, profitiert ab sofort von einer stabileren Bildrate, was bei Open-World-Titeln auf Handheld-Hybrid-Systemen oft der entscheidende Schwachpunkt ist.

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