Outbound: Ein Roadtrip voller Kreativität – Das erste Dev Diary ist da

Was passiert, wenn Survival auf Gemütlichkeit trifft? Mit Outbound will Square Glade Games genau das ausprobieren. In „Journey’s Beginning“, dem ersten Entwickler-Update, gibt Co-Founder Marc Volger einen Einblick, wie wichtig Crafting und Foraging für das Spielgefühl sind, aber nicht so, wie man es von klassischen Survival-Games kennt. Statt ums pure Überleben geht es hier darum, aus einer leeren Kiste auf Rädern ein echtes Zuhause zu machen.

Crafting als Ausdruck, nicht als Pflicht

Das Entwicklerteam betont: Outbound soll sich nicht wie ein Abarbeiten anfühlen. Jeder gesammelte Ast, jedes Stück Stoff und jedes Werkzeug trägt dazu bei, etwas Persönliches zu erschaffen. Der Campervan wird so zur Leinwand der eigenen Reise. Möbel, Deko oder sogar Stromquellen – alles wächst Schritt für Schritt mit, während man unterwegs ist. Crafting hört auch nicht beim Lagerfeuer auf. Wer tiefer einsteigt, kann später Lebensmittel anbauen, komplexere Werkzeuge bauen oder erneuerbare Energiequellen nutzen. Damit verbindet Outbound Freiheit mit Nachhaltigkeit, ein Aspekt, der vielen Spieler heute wichtig ist.

Warum das interessant ist

Was Outbound von vielen anderen „Cozy“-Titeln unterscheidet, ist die Idee der Mobilität. Statt an einem festen Ort eine Basis hochzuziehen, wird der eigene Van ständig weiterentwickelt, und spiegelt damit den Fortschritt und die Persönlichkeit der Spielenden wider. Das könnte gerade für Fans von Spielen wie Valheim oder My Time at Sandrock interessant sein, die Crafting zwar lieben, aber nach einer frischeren Perspektive suchen. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wie sehr wird Outbound am Ende wirklich zum Abenteuer und nicht nur zur Bastelstube? Die nächsten Dev-Diaries dürften hier mehr Antworten liefern, wenn es um die Welt und ihre Erkundung geht.

Outbound will mehr sein als ein weiteres Survival-Spiel. Es will eine Einladung sein: rauszufahren, Neues zu entdecken und dabei einen Raum zu schaffen, der sich wirklich nach dem eigenen Abenteuer anfühlt. Wenn Square Glade Games dieses Versprechen hält, könnte Outbound ein Titel werden, der nicht durch Lautstärke, sondern durch persönliche Geschichten überzeugt.

Was denkt ihr: Reizt euch die Idee eines mobilen, persönlichen Survival-Abenteuers – oder bleibt ihr lieber bei klassischen festen Basen?