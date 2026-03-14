Outbound: Im Multiplayer-Trailer gemeinsam im Camper durch die Open World

Das Leben auf vier Rädern bekommt endlich Verstärkung. Silver Lining Interactive und Square Glade Games haben auf dem Future Games Showcase den Multiplayer-Trailer zu „Outbound“ rausgehauen. Vier Spieler, ein Van, absolute Freiheit. Wer keine Lust auf einsame Roadtrips hat, spannt ab dem 23. April 2026 die Freunde ein.

Man teilt sich die mobile Basis, baut gemeinsam an und dekoriert die Kiste, bis sie wohnlich wird. Egal ob Ressourcen sammeln oder Gartenpflege auf dem Dach, jeder findet seinen Platz. Das Ding ist kein Nischenprojekt mehr. Die Demo auf Steam zeigt bereits, was Phase ist: Erkunden, Crafting und echtes Koop-Feeling.

Wer das verpennt, ist selbst schuld.