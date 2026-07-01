Outbound: Kostenloses Fishing-Update ab sofort spielbar

Das gemütliche Camper-Van-Abenteuer „Outbound“ hat sein erstes großes Inhalts-Update erhalten, das ab sofort kostenlos für PC und alle Konsolen zum Download bereitsteht.

Die Entwickler von Square Glade Games und Silver Lining Interactive bringen mit dem sogenannten „Fishing Update“ eine komplett neue Mechanik in das Spiel. Das Timing passt perfekt. Erst im Mai feierte der Titel einen extrem erfolgreichen Launch und zog innerhalb weniger Wochen über eine Viertelmillion Spieler an.

Angeln und Basteln ohne Stress

Die kostenlose Erweiterung führt ein vollwertiges Angelsystem ein, das sich nahtlos in den entspannten Rhythmus des Spiels einfügt. Ihr könnt ab sofort verschiedene Stufen von Angelruten herstellen und in den unterschiedlichen Biomen nach dutzenden einzigartigen Fischarten jagen.

Wer lieber am Fahrzeug schraubt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Das Update liefert neue Bauoptionen, mit denen sich das Innere des eigenen Vans noch individueller gestalten lässt. Mehr Deko für die eigenen vier Wände auf Rädern. Das zieht in der Community eigentlich immer.

Für das Spiel ist dieser Content-Nachschub verdammt wichtig. Der Mix aus Basisbau, Fahrzeugautomatisierung und Erkundung lebt von seiner Atmosphäre und der Freiheit, alles im eigenen Tempo zu entdecken. Die neuen Features erweitern genau dieses Fundament, ohne das bewährte Gameplay unnötig kompliziert zu machen. Es ist genau das Futter, das die Community nach dem erfolgreichen Startmonat gebraucht hat.

Das Fishing Update erfindet das Rad nicht neu, aber das muss es auch gar nicht. Es liefert genau die Wohlfühl-Inhalte, die sich die Spieler für ihre Roadtrips gewünscht haben. Ein starkes Zeichen der Entwickler, den aktuellen Hype direkt mit kostenlosem Support zu belohnen.