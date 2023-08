Outrage – Spaßiger Brawler für 32 Spieler

Der Entwickler Hardball Games hat den spaßigen Brawler Outrage angekündigt, der 2024 erscheint. In kurzen Matches in einer vollständig zerstörbaren Umgebung voller Fallen, Gadgets und Waffen trifft man hier auf die Party seines Lebens.

Maximal 32 Spieler treffen in Outrage aufeinander, die mittels Rage-Up stärker und stärker werden, um am Ende sogar Felsbrocken und Autos hochheben können, die sie auf ihre Gegner schleudern. Die Matches selbst werden im Battle Royale, Alle gegen Alle, Duos, Trios, Squads oder in großen Teams bestritten, die auf Straßen, in Malls, auf den Dächern der Stadt oder auf Baustellen stattfinden.

Wie auch immer man vorgeht, jeder Hit steigert das eigene Rage, lässt einen wachsen und verleiht einem übermenschliche Kräfte, die man zu seinem Vorteil nutzen kann. Allerdings wird man so auch zu einer riesigen Zielscheibe.

Man kann auch einfach an der Seitenlinie stehen und von dort aus mit Autos, Baumaschinen und alles was herum liegt in die Arena werfen. Oder man gehört zu der Sorte, die lieber mit dem Vorschlaghammer ins Getümmel rennt, um seinen persönlichen Freiraum zu wahren. In Outrage entdeckt man immer mehr Möglichkeiten, um sich und sein Rage zu entfalten.

Am Ende heißt Outrage alle Herausforderer willkommen, an multidisziplinären Events teilnehmen und zum OutRage Ultimate Champion gekrönt werden wollen.