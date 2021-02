Outriders Demo jetzt verfügbar, Launch Trailer online (Update)

Square Enix und People Can Fly haben die Demo zu Outriders veröffentlicht, auch wenn diese noch nicht im deutschen PlayStation Store auffindbar ist.

Die Demo umfasst das gesamte erste Kapitel der Outriders-Kampagne, welches ca. drei Stunden Gameplay bietet, inklusive mehrerer Charakter-Slots und allen vier Klassen aus der Vollversion: Verwüster, Pyromant, Technomant und Assassine. Wer Outriders auf derselben Plattform erwirbt, kann seinen Fortschritt in der Kampagne auf die Vollversion übertragen.

Darüber hinaus ist Koop-Gameplay in der Demo verfügbar und wird nach Abschluss des Prologs freigeschaltet. Die Beta-Version des Crossplay-Features ist ebenfalls verfügbar, welches im vollen Umfang zum Release zur Verfügung stehen wird.

„Wir glauben an eine ehrliche und transparente Marketingkampagne, und wie erfüllt man so ein Versprechen besser, als mit der Möglichkeit, Outriders vor der Veröffentlichung mit einer Demo auf allen Plattformen auszuprobieren? Die Demo ist groß, man kann viele Stunden auf Enoch verbringen und verschiedene Klassen, Kräfte und Charaktere ausprobieren. Es gibt sogar die Möglichkeit, den Fortschritt in die Vollversion zu übertragen“, sagt Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios.