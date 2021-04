Outriders – Entwickler plant mit größeren Erweiterungen

Schon einmal hatte sich Entwickler People Can Fly zu den Post-Launch Plänen für Outriders geäußert, die hier vor allem auf einen starken Community Support setzen. Neben der generellen Optimierung und neuen Features deutet man jetzt auch größere Erweiterungen an.

Das geht aus einem Interview mit Game Director Bartek Kmita gegenüber Forbes hervor, wonach man noch viele Ideen für Outriders hat, ebenso viele Geschichten, die man in dem Universum erzählen kann. Laut Kmita ließen sich diese in größeren Erweiterungen realisieren, nimmt aber weiterhin Abstand vom Games-as-a-Service-Modell.

„Wir haben nie gesagt, dass wir das Spiel fallen lassen würden“, sagte Kmita. „Dies ist kein Games-as-a-Service, aber wenn die Leute es mögen, werden wir definitiv mehr Dinge im Outriders-Universum tun. Wir haben so viele weitere Geschichten zu erzählen und viele Ideen, die wir untersuchen möchten, die nicht in das ursprüngliche Spiel gepasst haben. Daher freuen wir uns, in Zukunft mehr Inhalte zu erstellen. Alles, was wir machen würden, wäre in Form bedeutender Erweiterungen mit in sich geschlossenen Geschichten.“