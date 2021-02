Outriders – Nächster Broadcast widmet sich der Demo

Vor dem Release der Demo zu Outriders in dieser Woche sendet Square Enix einen neuen Broadcast, der sich passenderweise der Demo widmet.

Die mittlerweile fünfte Episode, die am 24. Februar erscheint, bietet einen tieferen Einblick in die Vorabversion, inkl. dem Prolog und dem Opening-Chapter, den spielbaren Klassen (Technomancer, Devastator, Pyromancer, Tricksters), sowie ein Blick auf den Single- und KoOp-Modus.

Die Outriders Demo selbst erscheint am 25. Februar um 18:00 Uhr für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, und PC (Steam). Um die Demo in Deutschland auf PlayStation-Systemen kostenlos herunterladen zu können, wird eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt. Wer keine PS Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann die Demo ebenfalls downloaden. Dann muss der übliche Altersverifizierungsprozess durchlaufen werden.

Der Sci-Fi-Shooter von People Can Fly erscheint darauf am 1. April 2021 und bietet spektakuläres Shooter-Gameplay mit frei kombinierbaren Waffen und Kräften, welche die Spieler auf dem virtuellen Schlachtfeld in gottgleiche Held verwandeln.