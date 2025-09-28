Outward 2 erscheint im Sommer 2026 – Nine Dots Studio bleibt seiner Linie treu

Nine Dots Studio hat auf der PC Gaming Show: Tokyo Direct offiziell angekündigt, dass Outward 2 im Sommer 2026 erscheinen wird. Das ungewöhnliche Rollenspiel setzt die Philosophie des ersten Teils fort: Statt einer typischen Heldenreise erwartet Spieler erneut ein Abenteuer, das eher an das echte Überleben erinnert als an eine Machtfantasie.

Das ist bemerkenswert, weil der Vorgänger trotz (oder gerade wegen) seiner Ecken und Kanten über drei Millionen Spieler erreicht hat. Viele liebten genau diesen Ansatz: Wer sich in Aurai behaupten wollte, musste sich vorbereiten, improvisieren und mit Rückschlägen leben. Outward 2 baut nun auf diesem Fundament auf, und verspricht spürbare Verbesserungen in Bereichen, die Fans lange gefordert haben.

Neue Features, alte Härte

Die Entwickler betonen, dass man der eigenen Vision treu bleibt. Das bedeutet: Spieler starten als „durchschnittliche Figur“ in einer rauen Welt, ohne legendären Status oder übermenschliche Kräfte. Stattdessen formen drei Start-Szenarien und elf Hintergründe die Ausgangslage. Scheitern gehört weiterhin dazu, nur dass es diesmal vielfältigere Konsequenzen gibt, von Raubüberfällen bis hin zu verletzten Rückkehrten in die nächste Stadt.

Besonders spannend klingt die neue Jahreszeiten-Mechanik. Flüsse frieren im Winter zu, Händler ziehen weiter, und extreme Wetterbedingungen wie Schneestürme oder Säureregen verändern die Spielweise spürbar. Dazu kommen überarbeitete Kämpfe mit neuen Waffen, flüssigeren Animationen und einem klaren Fokus auf taktische Vielfalt. Wer Magie wirken will, muss Rituale vorbereiten, statt nur Knöpfe zu drücken.

Und auch ein altbekanntes Thema wird angegangen: das Inventar. Rucksäcke bleiben essenziell, doch ein neues Maultier-System erweitert die Möglichkeiten. Wer allerdings glaubt, damit wären die Sorgen vorbei, täuscht sich – das Tier kann ebenfalls verletzt werden und beeinflusst die Routenplanung.

Koop bleibt ein Eckpfeiler

Ein Herzstück bleibt der Koop-Modus. Outward 2 setzt weiterhin auf geteilte Bildschirme und Online-Koop. Das mag heute fast schon nostalgisch wirken, doch gerade hier steckt ein großer Teil des Reizes: Aurai ist eine Welt, die man am besten gemeinsam durchsteht. Teamarbeit und Planung sind entscheidend, um die größten Hürden zu überwinden.

Nine Dots Studio betont zudem, dass das Sequel nicht nur eine „größere Version“ des Originals sein soll. Vielmehr geht es darum, die Kernidee – eine glaubhafte Abenteuersimulation – konsequent weiterzuführen. CEO Guillaume Boucher-Vidal sprach im Rahmen der Ankündigung davon, dass man nun endlich die Mittel habe, die ursprüngliche Vision aus der Kickstarter-Phase von 2015 voll umzusetzen.

Für wen ist Outward 2 interessant?

Wer Outward 2 spielt, wird nicht das glattgebügelte Blockbuster-Erlebnis finden, das viele moderne Rollenspiele bieten. Stattdessen erwartet uns ein forderndes Abenteuer mit bewussten Limitierungen und echtem Fokus auf Konsequenzen. Das könnte erneut eine klare Zielgruppe ansprechen: Spieler, die nicht alles serviert bekommen wollen, sondern selbst Geschichten aus ihren Rückschlägen formen.

Die spannende Frage ist, ob Nine Dots Studio diesmal auch jene Spieler abholt, die beim Vorgänger von der sperrigen Präsentation oder dem hakeligen Kampfsystem abgeschreckt wurden. Die Entwickler versprechen Besserung, doch ob das am Ende reicht, um die Nische zu sprengen, bleibt offen.

Freut ihr euch auf Outward 2, oder schreckt euch der bewusst harte Ansatz eher ab?