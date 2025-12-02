Outward 2 im frühen Hands-on: Ambition trifft auf raue Realität

Outward 2 ist eines dieser Projekte, bei denen man schon nach wenigen Minuten merkt, wie ungewöhnlich früh man gerade einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Und das ist wörtlich zu nehmen: Die Version, die ich in einem Hands-On spielen konnte, war in jeder Hinsicht eine sehr frühe Alpha, mit klaren Hinweisen darauf, dass sich praktisch alles noch ändern kann. Genau deshalb war dieser Termin so spannend. Nicht, weil schon alles rund läuft, sondern weil man sehr klar sieht, wohin die Reise gehen könnte.

Ich gebe offen zu: Ich habe das erste Outward nie gespielt. Für Veteranen mag das ein Vorteil oder ein Nachteil sein, aber für mich war es die perfekte Gelegenheit, unbelastet in die Fortsetzung einzusteigen, und zu schauen, was dieses eigenwillige RPG überhaupt sein will.

Ein RPG mit klarer Haltung

Outward 2 bezeichnet sich selbst als Survival-RPG, nimmt das aber ernster als viele moderne Genrevertreter. Schon der Einstieg zeigt, dass die Entwickler keine Lust auf weichgespülte Abenteuerkost haben. Die Welt will viel von dir: Aufmerksamkeit, Vorbereitung, und vor allem Geduld.

Das Spiel denkt eher wie ein klassisches Pen-&-Paper-RPG als wie ein zeitgenössisches Open-World-Spiel. Regeln greifen ineinander, Entscheidungen haben klare Konsequenzen, und das Spiel führt dich nicht an der Hand – im Positiven wie im Negativen.

Hunger, Durst, Erschöpfung, Verletzungen – alles spielt eine Rolle. Wer zu viel sprintet, riskiert dauerhaft verringerte Ausdauer. Wer aus einer schmutzigen Quelle trinkt, wird krank. Wer überladen in einen Kampf stolpert, wird zur perfekten Zielscheibe. Die Welt interessiert sich nicht dafür, ob du gerade nur mal schnell etwas ausprobieren willst.

Dass man auf der Karte keine Positionsmarkierung sieht, passt ins gleiche Muster. Orientierung ist hier eine Fähigkeit, kein Interface-Feature. Klingt romantisch, kann aber in der Praxis frustrieren, und genau hier braucht Outward 2 später noch ein besseres Gleichgewicht zwischen Anspruch und Komfort.

Frühe Alpha-Version: Viel Potenzial sichtbar, aber an Steuerung und Kampf muss noch kräftig geschraubt werden.

Ein großes Versprechen

Trotz seines Alphastatus vermittelt Outward 2 ein Gefühl von Größe, das man der frühen Version gar nicht zutrauen würde. Die Region Bellowgale, die ich erkunden konnte, ist eine gewaltige, unterirdische Landschaft voller vertikaler Felsformationen, schimmernder Vegetation und Gefahren, die nie lange auf sich warten lassen. Das Art Design hat Charakte, nicht hyperrealistisch, aber atmosphärisch, mit Mut zur Eigenständigkeit.

Die Gegnerpalette zeigt ebenfalls Vielfalt. Humanoide Wachen, groteske Kreaturen, geisterhafte Erscheinungen und Pflanzenwesen, die sich anfühlen, als wären sie direkt aus einem Albtraum eines Botanikers entsprungen. Doch damit endet das Lob erstmal.

Der Elefant im Raum ist die Steuerung, besonders mit dem Controller. Sie wirkt derzeit hakelig und reagiert nicht so präzise, wie es ein Spiel mit anspruchsvollem Kampf- und Überlebenssystem bräuchte. Das erklärt im Rückblick vielleicht auch, warum das erste Outward auf dem PC deutlich erfolgreicher war: Maus und Tastatur verzeihen weniger Ungenauigkeit.

Der Kampf selbst ist ebenfalls in einem Zustand, der noch weit von „fertig“ entfernt ist. Bewegung, Trefferfeedback, Animationen, alles wirkt, als müsste man nochmal ernsthaft ran. Nicht, weil das Konzept falsch wäre, sondern weil es sich aktuell unnötig sperrig anfühlt. Schwierigkeit darf fordern, aber nicht auf Kosten der Fairness.

Die Stärke liegt im Konzept, nicht im aktuellen Zustand

Trotz der Kritikpunkte gibt es etwas, das man Outward 2 nicht absprechen kann. Diese Serie hat eine eigene Identität. Kein Mainstream-Survival, kein Ubisoft-Open-World-Baukasten, kein Soulslike-Verschnitt. Das hier ist ein Rollen­spiel, das dich in Situationen wirft, aus denen du dich logisch, kreativ oder notfalls improvisiert herausarbeiten musst.

Aus der Ferne betrachtet ist das ein enormes Potenzial, gerade in Zeiten, in denen viele Spiele mehr auf Komfort als auf Charakter setzen. Aber ich wäre unehrlich, wenn ich nicht sagen würde: Outward 2 ist noch weit davon entfernt, dieses Potenzial auszuschöpfen. Das Spiel benötigt spürbare Modernisierung bei Komfortfunktionen, ein klareres Trefferfeedback, eine überarbeitete Controller-Steuerung und viele Feinschliffe in der Benutzerführung. Es ist noch früh genug im Entwicklungsprozess, um genau diese Stellschrauben zu drehen.

Die Welt von Outward 2 wirkt roh, atmosphärisch und voller kleiner Gefahren, die nie lange auf sich warten lassen.

Viel Luft nach oben

Der geplante Release liegt im dritten Quartal 2026. Das ist ambitioniert, aber realistisch, wenn man berücksichtigt, wie viel noch passieren muss. Zwischen dem jetzigen Alpha-Eindruck und einem satisfaktionsfähigen RPG-Erlebnis liegt eine Menge Arbeit, aber auch eine Menge Hoffnung.

Vom 9. bis 15. Dezember 2025 findet ein globaler Playtest statt. Wer wirklich wissen will, wie roh oder wie vielversprechend Outward 2 aktuell ist, sollte diesen Termin im Kalender markieren. Das Spiel ist noch nicht da, wo es sein will. Aber man sieht sehr deutlich, wohin es gehen könnte.

Ersteindruck: Outward 2 ist ein Spiel, das seine Spieler ernst nimmt, vielleicht aktuell zu ernst. Es will fordern, überraschen, herausfordern und nicht jedem gefallen. Das respektiere ich. Aber genau deshalb muss die Technik mithalten, und das tut sie in der frühen Alpha schlicht bisher nicht. Die Basis ist dennoch stark. Die Welt hat Charakter. Das Konzept funktioniert. Und wenn Nine Dots mutige Ideen mit modernen Standards verbindet, könnte Outward 2 ein richtig gutes Survival-RPG werden. Jetzt müssen die Entwickler nur noch liefern.