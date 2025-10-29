Over the Hill: Das neue Offroad-Abenteuer kommt auf PS5

Funselektor und Strelka Games haben angekündigt, dass ihr kommendes Ambient-Offroad-Erkundungsspiel over the hill 2026 auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Nach dem Start auf Steam können Spieler das Spiel nun auch auf den Konsolen vormerken und für die Nintendo Switch 2 bald vorbestellen.

Ein Erlebnis jenseits der Straßen

over the hill verspricht mehr als nur Offroad-Fahrten. Spieler erkunden minimalistisch gestaltete Landschaften, entdecken Portale zu neuen Gebieten und erfüllen Aufgaben, um Fahrzeuge, Upgrades und kosmetische Anpassungen freizuschalten. Wer sich die Zeit nimmt, kann versteckte Geheimnisse und charmante Details entdecken, die das Spiel von anderen Erkundungstiteln abheben.

Ob alleine oder mit bis zu drei Freunden, die Welt von over the hill lässt sich flexibel erleben. Wer es gemütlich mag, kann unterwegs Lager aufschlagen, den Tag am Lagerfeuer ausklingen lassen und die Ruhe der Natur genießen. Dynamisches Wetter, Tag-/Nachtwechsel und realistische Geländeformationen sorgen dabei für ein authentisches Offroad-Erlebnis.

Sammlerherz und physische Editionen

PlayStation 5- und Nintendo Switch 2-Spieler, die das Spiel vorbestellen, können zwischen einer Premium Standard Edition und einer Collector’s Edition wählen. Letztere beinhaltet unter anderem ein Rocking Dashboard Car Standee, eine Stickerei, Lanyard-Keychain, Vehicle Poster und einen Winched Collar Pin, alles inspiriert von der Faszination Offroad-Erkundung. Funselektor und Strelka Games betonen, dass jede Edition für Fans gestaltet ist, die sowohl das Spielerlebnis als auch die Atmosphäre feiern möchten.

Collector’s Edition von over the hill: Alle Extras für Offroad-Fans – Standee, Poster, Pin und mehr inklusive

Mit der Erweiterung auf Konsolen erreichen Funselektor und Strelka Games eine deutlich größere Spielerschaft. Die Mischung aus entspannter Erkundung, kooperativem Gameplay und einer detailverliebten Weltgestaltung macht das Spiel zu einem Kandidaten für Spieler, die abseits hektischer AAA-Titel eine Auszeit suchen. Die bereits enorme Aufmerksamkeit auf Steam zeigt: Es gibt eine Community, die genau solche Momente schätzt.

Wer also Lust auf minimalistische Naturerlebnisse, taktisches Erkunden und ein Spiel hat, das vom Tempo her die eigene Entdeckungslust respektiert, sollte over the hill definitiv auf der Wunschliste behalten. Es geht nicht darum, wie schnell man ankommt, sondern was man auf dem Weg alles findet.