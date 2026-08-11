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Over the Hill: PC-Spieler starten im Oktober, Konsole wartet bis 2027

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Over the Hill erscheint am 14. Oktober für PC. Konsolen wie PS5 und Switch 2 folgen 2027. Alle Infos zum neuen Spiel der art of rally-Macher.

Over The Hill

Funselektor liefert im Oktober Nachschub für Geländewagen-Fans auf dem PC, während Konsolenspieler noch Geduld brauchen. Das neue Offroad-Abenteuer der Macher von „art of rally“ schickt uns ab dem 14. Oktober 2026 auf Steam durch die Wildnis.

PC darf zuerst ins Gelände

Der Release-Plan steht fest und verteilt die Plattformen deutlich. PC-Spieler werfen den Motor bereits in wenigen Monaten an. Wer auf PS5, Xbox Series oder der Switch 2 unterwegs ist, muss sich dagegen bis 2027 gedulden. Ein spürbarer Abstand. Funselektor setzt zusammen mit Strelka Games voll auf die PC-Community für den Start.

Spielerisch dreht sich alles um die Erkundung unwegsamer Landschaften. Ihr setzt euch in Geländewagen, die von Klassikern der 60er- bis 80er-Jahre inspiriert sind. Ob allein oder im Koop mit bis zu drei Freunden: Ihr kämpft euch mit Seilwinden und Holzplanken durch matschiges Terrain. Dynamisches Wetter und Tag-Nacht-Wechsel verändern die Routen dabei ständig. Es geht nicht um Rundenzeiten. Der Weg ist das Ziel.

Key Features

  • Offroad-Erkundung solo oder im Koop mit bis zu drei Freunden samt Werkzeugen wie Seilwinden und Planken.
  • Erkundung abwechslungsreicher Biome wie Wälder, Seen und Berge mit Hütten, Aussichtspunkten und Portal-Übergängen.
  • Dynamisches Wetter sowie Tag- und Nachtwechsel, welche die Umwelt und Routen direkt beeinflussen.
  • In-Game-Kamera zum Fotografieren von Landschaften und Dokumentieren der heimischen Tierwelt.
  • Fahrzeug-Individualisierung durch gefundene Upgrades, Ausrüstung, Farben und kosmetische Anpassungen bei Händlern.

Die Entwickler haben mit „art of rally“ bewiesen, dass sie ein starkes Gespür für Fahrphysik und Stimmung haben. Der Fokus auf Koop und freie Entdeckung klingt extrem charmant für gemütliche Feierabend-Runden. Dass die Konsolenversionen erst 2027 kommen, zieht den Stecker für einen Teil der Truppe vorerst wieder heraus. Wenn der PC-Start im Oktober technisch sitzt, erwartet uns hier aber ein echter Geheimtipp.

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