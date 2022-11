Overdose von Hideo Kojima mit ersten Screenshots geleakt

Was das Projekt Overdose selbst betrifft, wird vermutet, dass dieses das exklusive Xbox-Spiel sein wird, an dem Hideo Kojima derzeit arbeitet. Abseits dessen soll aber auch Death Stranding 2 in Entwicklung sein.

UPDATE – A Polish publication has leaked several of Kojima's game "Overdose" on its website. https://t.co/oeXACDLJpk

Diese zeigen unter anderem die Actress Margaret Qualley, die zuvor Mama in Death Stranding gespielt hat. Die Bilder haben sich umgehend via Discord verbreitet, wurden aufgrund von Urheberrechten aber wieder entfernt. Als echt bestätigt wurden diese von diversen Insidern , die es jedoch selbst verweigern, die Bilder weiter zu teilen. Zu finden sind sie derzeit noch unter diesem Link .

What do you think?