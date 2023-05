Overpass 2 mit neuem Entwickler & Konzept angekündigt

Overpass 2 entsteht mithilfe der Unreal Engine 5, bietet eine große Vielfalt an Inhalten mit 37 Fahrzeugen in drei verschiedenen Kategorien, fünf Umgebungen, 31 Strecken und mehreren Rennmodi, darunter einen viel tieferen Karrieremodus. Die Spieler müssen die Kraft der Fahrzeuge kontrollieren und geschickt auf der Strecke navigieren, um Hindernisse zu überwinden und Wettbewerbe zu gewinnen.

Basierend auf dem Feedback von Overpass bietet Overpass 2 ein tiefergehendes und verbessertes Erlebnis. Darin nehmen Spieler und Fahrer an an anspruchsvollen Rennen teil und versuchen, auf extremen Strecken am Steuer leistungsstarker und offiziell lizenzierter ATVs und UTVs die Bestzeit zu holen.

What do you think?