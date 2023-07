Overpass 2 – UTV, ATV, Rock Bouncer, diese Typen sind dabei

NACON und das Entwickler-Studio Neopica stellen heute die Fahrzeugtypen in Overpass 2 vor, dies sich in der Fortsetzung in drei Klassen aufteilen – TV, ATV und Rock Bouncer.

Insgesamt fährt man 30 Fahrzeuge auf, die in ihrer jeweiligen Disziplin die Möglichkeit bieten, eine Reihe von Rennen in den unterschiedlichsten Umgebungen zu bestreiten und dabei das Fahrzeug zu wählen, das ihrem Stil und ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Dazu gehören die UTVs (besser bekannt als Buggys), vielseitige und dynamische Fahrzeuge, die für jede Situation geeignet sind. Diese sind vor allem führ ihre Schnelligkeit und einfache Handhabung bekannt. UTVs haben ein eingebautes Lenkrad und nicht nur einfache Lenkstangen, sodass die kleinen Buggys auf geraden Strecken Zeit sparen und manche Hindernisse einfach umfahren können.

Hinzu kommen 17 verschiedene UTVs von vier der renommiertesten Hersteller: Kawasaki, Yamaha, Polaris und Artic Cat. Das Team von Studio Neopica hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Karosserie der Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, um ein realistisches Fahrerlebnis zu bieten. Zu diesem Zweck hat sich das Entwicklerteam auf die Individualisierung konzentriert, sowohl in Bezug auf das Aussehen mit Farben und Lacken als auch in technischer Hinsicht mit Motoren, Reifen oder sogar Aufhängungsmodifikationen.

Mit einem kompletten Karrieremodus, abwechslungsreichen Umgebungen und Rennen sowie fortschrittlichen Fahrzeuganpassungen, soll Overpass 2 ein völlig neues Offroad-Spiel werden.

Der Release ist für den 19. Oktober geplant.