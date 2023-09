Overpass 2 zieht den Release vor, neues Gameplay online

Der Offrad-Racer Overpass 2 flüchtet ebenfalls aus dem überfüllten Oktober, zieht den Release aber vor und erscheint nun am 28. September 2023. In Europa kommt man sogar vor allen anderen in den Genuss des Spiels.

Ein neuer Der neue Gameplay-Trailer stellt heute außerdem zwei Fahrzeugkategorien vor, die neben den UTVs (Utility Task Vehicles) im Spiel vertreten sind: Rock Bouncer und ATVs (All-Terrain Vehicles).

Overpass 2 bietet eine Vielzahl von Rennen und Herausforderungen in unterschiedlichen Umgebungen. Die Fahrzeuge sind für jeden Fahrstil und jede Situation geeignet. Mit einer großen Auswahl an Fahrzeugen, einem Karrieremodus und erweiterten Anpassungsmöglichkeiten für Fahrer und Fahrzeuge bietet Overpass 2 ein abwechslungsreiches Gameplay.

Fuhrpark mit 33 Fahrzeugen

Der Fuhrpark von insgesamt 33 Fahrzeugen bietet für jedes Gelände und jede Präferenz das passende Vehikel:

UTVs sind für ihre Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bekannt und eignen sich für jede Situation. Diese Fahrzeuge sind die Allrounder des Spiels. Es gibt 17 UTVs von vier Herstellern zur Auswahl: Kawasaki, Yamaha, Polaris und Artic Cat.

ATVs (besser bekannt als „Quads“) sind geländegängige, vierrädrige Motorräder, die für verschiedene Zwecke entwickelt wurden. Sie sind flexibel, praktisch und leicht zu fahren, wodurch sie sich zum Befahren engster Strecken eignen. Die ATVs sind in Bezug auf Wendigkeit und Präzision Spitzenreiter in der Offroad-Klasse. In Overpass 2 gibt es zwölf ATVs zur Auswahl, die von fünf verschiedenen Herstellern stammen: Arctic Cat, Kawasaki, Polaris, Suzuki und Yamaha.

Rock Bouncer sind außergewöhnliche Fahrzeuge, die eine der wichtigsten Neuerungen von Overpass 2 sind. Durch ihre Bauart sind die Rock Bouncer vor allem für felsige und steile Rennstrecken geeignet. Durch ihre aufgeladenen Motoren und der Schraubenfedern an allen vier Antriebsrädern können die Rock Bouncer steile Hänge erklimmen und auch die härtesten Felsen und Bodenwellen überwinden, ohne auf der Strecke zu bleiben. Rock Bouncer sind auf Geschwindigkeit, einen aggressiven Fahrstil und die Bewältigung der schwierigsten Hindernisse ausgerichtet und bieten das beste Offroad-Erlebnis. In Overpass 2 wird es vier offiziell lizenzierte Rock Bouncer zur Auswahl geben: Venom, Screamin Blue, Rum Runner und Smoked-out.

Overpass 2 wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) am 28. September 2023 in Europa und am 16. Oktober 2023 in den USA und dem Rest der Welt veröffentlicht.