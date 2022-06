Overwatch 2 Beta startet auf Konsolen, inkl. 120fps Option auf PS5

Blizzard hat die nächste Beta-Phase für Overwatch 2 gestartet, diesmal auch auf PlayStation 5 und PS4, wo man die Vorzüge der Hardware gleich ausnutzt.

Bis zum 18. Juli haben Spieler die Möglichkeit, an dieser Beta-Testphase teilzunehmen, die den neuen Panzerhelden Junker Queen und die neue Hybridkarte Rio beinhaltet. Auf PlayStation 5 wird außerdem eine 120fps Option unterstützt. Junker Queen tritt damit der Liste von Overwatch 2 als neueste Panzerheldin mit einer großen Axt und noch größeren Ideen bei.

Spieler, die sich bereits für die Beta angemeldet haben, werden bis zum 15. Juli Zugang von Blizzard eingeladen. Diejenigen, die zusätzlich das Overwatch 2: Watchpoint-Paket erworben haben, wird ein sofortiger Zugriff auf die Beta gewährt. Das Kauf ist auch jetzt noch möglich.

Ziel mit dieser Testphase ist es, wertvolles User-Feedback zu sammeln, weshalb man explizit auch darum bittet, dieses über die Beta Foren einzureichen.

„Unser Team hat sowohl technische als auch gameplaybezogene Ziele für diese Beta, also teilt uns bitte eure Gedanken, euer Feedback und eure Erfahrungen in den Overwatch 2 Beta-Foren mit! Wir freuen uns sehr, Spieler in diese wichtige Testphase einzubeziehen, und hoffen, dass alle viel Spaß im Spiel haben!“