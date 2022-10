Overwatch 2 – Das Halloween-Horror Event ist zurück

Hier kehrt man an der Seite von vier neuen Gesichtern nach Adlersbrunn zurück und erlebt, wie die Braut von Junkenstein Rache an allen nehmen will, die für den Tod ihres Schöpfers verantwortlich sind. Dr. Junkenstein wird persönlich während des Events für begrenzte Zeit im Halloween-Horror 2022 zurückkehren.

Zum ersten Mal findet ein Halloween-Horror-Event damit in Overwatch 2 statt. Damit beginnt das nächste Kapitel in der Saga des hinterhältigen Dr. Junkenstein. Das Event ist auch Teil der neuen und zeitlich begrenzten Co-op-Mission Junkensteins Rache: Zorn der Braut.

