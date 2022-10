Overwatch 2 – Patch 3.38 bringt zwei Karten zurück, unzählige Bugs behoben

Zudem korrigiert man einen Fehler, bei dem in der ersten Woche von Overwatch 2 viele Spieler zu niedrig eingestuft wurden. Daher implementiert Blizzard einen Boost, um dies wieder auszugleichen. Spieler, die zu niedrig eingestuft wurden, könnten das Gefühl haben, in einem Rang festzustecken. In Zukunft werden Spieler daher in der Lage sein, die Ränge in ihrem ersten Rang-Update zu erklimmen, vorausgesetzt, sie sollten aufgrund ihrer Leistung höher sein. Spieler ohne Rang werden dieses Problem nach dem aktuellen Patch nicht mehr erleben.

