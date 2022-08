Overwatch – Verkauf von Loot-Boxen wird eingestellt, Jubiläumsremix: Vol. 3 online

„Lootboxen werden nach dem Ende des Jubiläums-Remix Vol. 3-Event am 30. August nicht mehr verfügbar sein. Ihr könnt jedoch nach dem Ende des Events weiterhin Standard-Lootboxen verdienen. Wir übertragen keine Loot-Boxen in Overwatch 2, und vor dem Start werden alle ungeöffneten Loot-Boxen automatisch geöffnet, wobei euer Konto den gesamten Inhalt direkt erhält.“

Darauf weist man in einem aktuellen Blog Post hin, wonach der Verkauf am 30. August eingestellt wird. Alle Loot-Boxen werden zudem bis zum Launch von Overwatch 2 automatisch geöffnet und die Inhalte in eurem Konto gutgeschrieben.

Auf dem Weg zum Release von Overwatch 2 im Oktober wird der Verkauf von Loot-Boxen in diesem August eingestellt. Selbige wird es in Overwatch 2 nicht mehr geben.

What do you think?