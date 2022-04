OXIDE Room 104 – First-Person Body-Horror für PS5 & PS4 bestätigt

Entwickler WildSphere hat heute den Release ihres First-Person Body-Horror OXIDE Room 104 für PlayStation 5 und PS4 bestätigt. Der Titel wird schon in Kürze erhältlich sein.

In OXIDE Room 104 wacht man in der Badewanne eines Motelzimmers auf, nackt, verwundet und ohne jede Erinnerung an das, was zuvor passiert ist. Von diesem Moment besteht eure einzige Chance darin zu überleben, diesen seltsamen Ort zu verlassen.

Man selbst schlüpft dazu in den Körper von Matthew, der eigentlich noch viel vor hatte: zu einem Treffen mit einem Kontaktmann in dem alten Motel am Straßenrand gehen, den Deal abschließen und das Leben genießen. Was sich zunächst so einfach anhört wie ein Spaziergang durch den Wald, wird zur längsten und unheimlichsten Nacht seines Lebens.

Matthew wacht schockiert an diesem unbekannten Ort auf. Er erinnert sich an die nächtliche Fahrt, die Zwischenstopps zum Tanken und die Ankunft auf dem Parkplatz des Motels. Er weiß, dass er sich im Night Soul Motel befindet, aber er hat keine Ahnung, wie er in die Badewanne in Zimmer 104 gekommen ist.

Matthews Prioritäten ändern sich in diesem Moment radikal, er muss seinen ganzen Einfallsreichtum einsetzen, um dieses schreckliche Motel lebend zu verlassen. Gehindert wird man daran jedoch von einer schrecklichen Präsenz, die mit verschiedenen Mechaniken und realen Aktionen reagiert. Als Spieler muss man die richtigen Entscheidungen treffen, um zu überleben, oder man wird immer wieder in der Badewanne dieses Motels aufwachen.

Die scheußliche Kreatur verfolgt euch dabei auf Schritt und Tritt und wartet nur darauf, dass ihr irgendwelche Fehler macht. Je nachdem, wie man reagiert und Entscheidungen trifft, die in zahlreichen Kombinationen möglich sind, werden die Chancen auf Flucht oder Tod beeinflusst.

Jedes Mal, wenn der Spieler, die Hauptfigur, stirbt, wacht man erneut in der Badewanne auf, aber die Dinge im Motel haben sich geändert; einige Optionen/Elemente sind nicht mehr verfügbar, es gibt neue und andere sind einfach nicht gleich.

OXIDE Room 10 wird in Kürze verfügbar sein.