P.T. – Warum wir nicht noch ein „Kojima-Kellerkind“ brauchen

P.T. ist so ziemlich der George Clooney der Horrorspiele: jeder kennt’s, jeder schwärmt, keiner kriegt’s mehr zu sehen. 2014 hat Kojima mit einer simplen Demo mehr Grusel in die Gaming-Welt geschleudert als komplette AAA-Studios mit 80 Millionen Dollar Budget. Und dann – Zack! – Konami macht die Tür zu und wir dürfen seitdem nostalgisch im Dunkeln stehen.

Jetzt meldet sich Hideki Kamiya (Bayonetta, Devil May Cry) zu Wort und fordert Kojima mehr oder weniger auf: „Mach doch nochmal so was.“ Klingt nett, ist aber eine ziemlich schlechte Idee.

Horror-Schleifen im Überfluss

Denn sind wir ehrlich: P.T. war genial, weil es neu war. Heute sieht’s anders aus. Seitdem hat gefühlt jedes zweite Indie-Studio den „endloser Flur + leises Flüstern + kaputte Glühbirne“-Simulator gebaut. Von The Exit 8 bis zu den zwanzigsten Unity-Klonen – das Genre hat sich schneller abgenutzt, als man „Photorealistic Corridor Horror“ tippen kann.

Noch ein P.T. 2.0? Das wäre, als ob jemand eine neue „Battle Royale“-Reihe ausruft und sich wundert, warum keiner mehr klatscht.

Kojima hat längst andere Spielzeuge

Kojima selbst bastelt gerade mit OD an einem Cloud-Horror-Experiment, zusammen mit Jordan Peele und Microsoft. Ob das gut wird? Keine Ahnung. Aber immerhin versucht er etwas, das nicht wie die hundertste P.T.-Kopie wirkt. Ganz ehrlich: lieber eine merkwürdige Kojima-Philosophie über die Bedeutung von Regen und Babykapseln, als noch ein Korridor mit roten Lichtschwankungen.

P.T. bleibt ein Meilenstein. Aber Legenden leben davon, dass sie nicht endlos verwurstet werden. Wenn Kamiya wirklich Lust hat, soll er gerne was Eigenes machen, nur bitte kein „P.T.-light“. Manchmal ist es besser, wenn eine Demo in Frieden spukt, anstatt wieder als Trendleiche aus der Gruft gezerrt zu werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen und sollen zum Diskutieren anregen.