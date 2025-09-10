P.T. – Warum wir nicht noch ein „Kojima-Kellerkind“ brauchen

P.T. ist so ziemlich der George Clooney der Horrorspiele: jeder kennt’s, jeder schwärmt, keiner kriegt’s mehr zu sehen. 2014 hat Kojima mit einer simplen Demo mehr Grusel in die Gaming-Welt geschleudert als komplette AAA-Studios mit 80 Millionen Dollar Budget. Und dann – Zack! – Konami macht die Tür zu und wir dürfen seitdem nostalgisch im Dunkeln stehen.
Jetzt meldet sich Hideki Kamiya (Bayonetta, Devil May Cry) zu Wort und fordert Kojima mehr oder weniger auf: „Mach doch nochmal so was.“ Klingt nett, ist aber eine ziemlich schlechte Idee.
Horror-Schleifen im Überfluss
Denn sind wir ehrlich: P.T. war genial, weil es neu war. Heute sieht’s anders aus. Seitdem hat gefühlt jedes zweite Indie-Studio den „endloser Flur + leises Flüstern + kaputte Glühbirne“-Simulator gebaut. Von The Exit 8 bis zu den zwanzigsten Unity-Klonen – das Genre hat sich schneller abgenutzt, als man „Photorealistic Corridor Horror“ tippen kann.
Noch ein P.T. 2.0? Das wäre, als ob jemand eine neue „Battle Royale“-Reihe ausruft und sich wundert, warum keiner mehr klatscht.
Kojima hat längst andere Spielzeuge
Kojima selbst bastelt gerade mit OD an einem Cloud-Horror-Experiment, zusammen mit Jordan Peele und Microsoft. Ob das gut wird? Keine Ahnung. Aber immerhin versucht er etwas, das nicht wie die hundertste P.T.-Kopie wirkt. Ganz ehrlich: lieber eine merkwürdige Kojima-Philosophie über die Bedeutung von Regen und Babykapseln, als noch ein Korridor mit roten Lichtschwankungen.
P.T. bleibt ein Meilenstein. Aber Legenden leben davon, dass sie nicht endlos verwurstet werden. Wenn Kamiya wirklich Lust hat, soll er gerne was Eigenes machen, nur bitte kein „P.T.-light“. Manchmal ist es besser, wenn eine Demo in Frieden spukt, anstatt wieder als Trendleiche aus der Gruft gezerrt zu werden.
pt war meiner meinung nach total überbewertet. ja es war irgendwie etwas neues und man wusste nicht geanu was es sein soll (ich habe mittendrin zu meiner frau gesagt, dass mich einiges davon hart an silent hill erinnert wie z.b. das loch in der wand im bad, der ganze kram mit dem rauschen im radio und den nachrichten, vl noch das baby bzw der fötus im waschbecken)
im endeffekt war es trotzdem ein ´´nerviges´´ abgelaufe und wenn man es wirklich lösen wollte, musste man die versteckten teile finden. dass da z.b. ein teil im pausemenü versteckt war, kann ich halt nicht ernst nehmen, das ganze war halt darauf ausgelegt, dass kojima spielchen spielen wollte und gehofft hatte, dass die leute ewig brauchen. diese ´´selbstinszenierung´´ hat silent hill nicht verdient, silent hill war schon immer mehr als das. die atmosphäre, das setting und das geheimnisvolle, hat er wiederum super hinbekommen.
wir wissen bis heute nicht, ob kojima überhaupt in der lage gewesen wäre, ein anständiges silent hill zu entwickeln. silent hill ist kein mind f u c k über zehn ecken, wo der schwester sein bruder vom onkel der böse ist, der jetzt die welt vernichten möchte, aber dann doch unser bruder, wie bei metal gear (ich liebe metal gear, soll nur etwas überspitzt darstellen, was kojima da über die jahrzehnte getrieben hat) sondern emotional, gruselig, spannend, anspannend, tiefgründig und ruhig, silent hill post nicht… inszeniert sich nicht, silent hill ist da und packt einen einfach, saugt einen ein und setzt unterbewusst vieles in gang (wenn man sich darauf einlässt)
kojima hat einige der besten spiele mit metal gear solid abgeliefert und ich liebe diese spiele, aber ich liebe silent hill noch mehr und denke, dass es mehr als fragwürdig ist, ob kojima jemals der richtige für diese reihe gewesen wäre.
wir werden ja bei OD sehen, ob er gruselige spiele mit message und inhalt kann oder ob er sich in pseudo philosophie etc verliert. auf cloudgaming habe ich aber mal nebenbei gar keinen bock und bin gespannt, ob er das nicht nur als zusätzliches feature einbaut. ein pures cloud gaming spiel, mit always online funktionalität würde sich nur ein kleiner teil kaufen und das möchte weder kojima, noch microsoft…
dass fast ein jahrzehnt jedes horror spiel p.t. nachgeeifert hat und eine verdammte demo als maßstab für horror genommen wurde, war nicht nur falsch (horror ist so viel mehr, es gibt so viele grandiose spiele, dass es pure traurigkeit heranreicht, dass das ganze genre auf p.t. heruntergebrochen wurde), sondern auch fatal, da wir fast 10 jahre lang keine anständigen horror titel bekommen haben.
natürlich habe ich dieses walking simulator horror genre irgendwann lieben gelernt und einige meiner lieblings horror spiele fällt in diesen bereich (conarium, amnesia machine for pigs, soma, the shore etc) aber wir haben außer the evil within und den resident evil spielen, remothered und tormented souls, kaum anständige RICHTIGE horror spiele erhalten.
mit callisto protocol kam wenigstens ein action horror spiel, dann letztes jahr das silent hill 2 remake und jetzt endlich silent hill f und chronos.
ich nehme es also definitiv so war, dass p.t. durch seinen übertriebenen hype und all die influencer, die damit kohle gemacht haben, dem horror genre geschadet und es um fast ein jahrzehnt zurück geworfen hat.
Sehe es auch so. Und wenn wir ehrlich sind ist resident evil 7 und ein wenig 8 P.T nur ein vollweriges games. Es kommt gefühlt jede Woche ein neuer klon raus entweder mit unity oder unreal engine raus. Einfach lieblos dahin geklatscht
Luto und Visage sind zwar nicht von P.T. aber sind doch schon recht gut.