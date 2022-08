Pac-Man World Re-Pac – Opening-Movie des Klassikers

Pac-Man World Re-Pac erscheint am 26. August für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC.

In Pac-Man World Re-Pac kommt PAC-MAN an seinem Geburtstag nach Hause und stellt fest, dass die Geister PAC-MANs Familie und Freunde entführt und seine Party ruiniert haben. PAC-MAN muss sich auf ein Abenteuer durch die sechs Bereiche von Ghost Island begeben, um seine Familie und Freunde zu retten, und sich dem Boss der Ghosts, TOC-MAN, stellen.

