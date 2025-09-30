Pachter: EA wird privat und Sony verpasst eine strategische Chance

Electronic Arts verlässt die Börse: Für 55 Milliarden US-Dollar übernehmen Saudi-Arabiens PIF, Silver Lake und Infinity Partners den Publisher. Analysten wie Michael Pachter sehen die Bewertung als fair, rund 25 % über dem aktuellen Kurs, und vergleichen sie mit dem Microsoft-Activision-Deal. Für Spieler und Investoren wirft dieser Schritt Fragen auf, die weit über EA hinausgehen, insbesondere für Sony und die PlayStation.

PlayStation unter Druck: Sony verpasst Trends

Während EA nun flexibel im Mobile- und Live-Service-Bereich agieren kann, wirkt Sony zunehmend konservativ. Die PlayStation-Marke bleibt stark, aber der Konzern zeigt nur begrenzte Präsenz in Mobile- und Connected-TV-Gaming, zwei Bereiche, die zukünftig entscheidend sein könnten. Branchenexperten warnen, dass Sony hier strategische Chancen verpasst – EA kann nun experimentieren, ohne Quartalszahlen rechtfertigen zu müssen, Sony bleibt öffentlich und an den Markt gebunden.

Für Spieler bedeutet das: Auf der PlayStation werden weiterhin erstklassige AAA-Titel erscheinen, doch bei innovativen Formaten jenseits der Konsole könnte Sony den Anschluss verlieren. Die Frage bleibt, ob Sony die PlayStation-Strategie langfristig diversifizieren wird oder sich weiterhin auf traditionelle Hardware verlässt.

Konsolidierung und die Zukunft des Publikums

Mit EA privat gibt es in den USA nur noch einen großen, unabhängigen, börsennotierten Publisher: Take-Two. Die Konsolidierung im Markt zeigt, dass große Investoren bereit sind, langfristige Risiken zu tragen, während traditionelle Investoren vorsichtig bleiben. Sony ist in diesem Kontext ein stabiler Player, aber die Flexibilität fehlt: EA kann auf Mobile, Live-Services und wiederkehrende Einnahmen setzen, während die PlayStation auf bewährte Mechaniken vertraut.

Für PlayStation-Spieler bleibt alles beim Alten – qualitativ hochwertige Titel werden geliefert. Doch strategisch könnte Sony in Zukunft hinter privat geführten Konkurrenten wie EA zurückfallen. Die zentrale Frage lautet: Wird Sony die PlayStation auch abseits der Konsole zukunftssicher machen?