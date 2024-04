Pachter: Sonys Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr

Wird Sony ihre Exklusivtitel ebenfalls auf Xbox veröffentlichen? Diese Idee kann sich der Branchenanalyst Michael Pachter durchaus vorstellen, da das bisherige Geschäftsmodell von Sony in heutigen Zeiten nicht mehr funktioniert.

Der Wedbush Morgan Analyst spielt in der aktuellen Episode von The Pachter Factor auf die exklusiven Veröffentlichungen an, die Nintendo zuerst in den 90er Jahren etabliert hat, gefolgt von Sony und später von Microsoft. Das hat viele Jahre sehr gut funktioniert, da die Hersteller Produkte ausschließlich für ihre Hardware hergestellt haben und diese mit beidem Geld verdienen konnten. Inzwischen seien Spiele- und Hardwareproduktion jedoch so teuer geworden, dass sich eine exklusive Veröffentlichung kaum noch lohnt. Etwas Ähnliches sagte kürzlich erst der ehemalige PlayStation CEO Shawn Layden, wonach man sich Exklusiv-Releases bei 200 Millionen Kosten nicht mehr leisten kann.

Die Filmindustrie hat es vorgemacht

Pachter vergleicht dies mit der Filmindustrie, wo es früher viele Filmstudios gab, die eigene Kinoketten besaßen und wo es nur deren Filme zu sehen gab. Diese Zeiten sind jedoch vorbei und Hersteller müssen sich viel breiter aufstellen und mehr Vertriebskanäle ins Auge fassen. Den Weg, den Netflix geht, sieht er daher auch nicht unbedingt als richtig an. Vielmehr sei eine zeitgesteuerte Veröffentlichung sinnvoll, welche die Spiele-Industrie seiner Meinung nach bereits aufgreift.

Diese sieht eine exklusive Veröffentlichung auf der eigenen Plattform wie der PS5 vor, während zu einem späteren Zeitpunkt der Release auf der Xbox oder Nintendo-Konsole erfolgt. Weitere Einnahmen werden abschließend durch Aboservices erzielt, in denen diese Spiele am Ende landen.

Nur eine Frage der Zeit?

Microsoft geht diesen Weg bereits mit ersten Indie-Titeln wie Sea of Thieves oder Hi-Fi Rush, Sony strebt nach immer mehr PC-Veröffentlichungen und Nintendo hat zumindest den Mobile-Markt ins Auge gefasst, um ihre Marken zu lizenzieren. Es könnte somit nur eine Frage der Zeit sein, bis ausnahmslos exklusive Spiele eine absolute Ausnahme darstellen.

Die größte Hürde stellt derzeit die Hardware dar, auf die Spiele speziell zugeschnitten werden. Wenn PlayStation, Xbox oder Nintendo in 10 Jahren oder später allerdings nur noch irgendwelche Apps sein werden und Spiele in der Cloud laufen, fällt diese Hürde automatisch weg und es geht nur noch um Inhalte, so wie es schon heute mit Netflix, WoW, Disney Plus & Co. der Fall ist.