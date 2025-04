Pacific Drive: Endless Expeditions macht das Spiel (fast) unendlich

Nach über einer Million verkaufter Exemplare hat Ironwood Studios ordentlich auf die Tube gedrückt – und bringt mit Endless Expeditions das bisher größte und vielleicht wichtigste Update für Pacific Drive. Gratis. Ja, richtig gelesen. Kostenlos. Und so randvoll mit neuen Features, dass sogar dein Kofferraum ins Schwitzen kommt.

Expeditionen, die alles verändern – und jederzeit pausierbar sind

Allen voran: Die namensgebenden Expeditionen. Dieses neue System bringt eine frische Roguelite-Komponente ins Spiel. Jeder Trip startet in deiner Garage, doch diesmal unter wechselnden Bedingungen, mit zufällig generierten Routen und knackigeren Herausforderungen. Mehr Gefahr, mehr Spannung, mehr Gründe, den Rückspiegel fest im Blick zu behalten. Wer auf Abwechslung steht oder sich schon immer gefragt hat, wie oft man auf der gleichen Strecke verschieden sterben kann – hier ist eure Antwort.

Mindestens genauso wichtig ist die Einführung der Suspend-Funktion. Kein nerviges „Nur noch bis zur nächsten Garage!“ mehr. Du kannst jederzeit speichern und deine Fahrt später fortsetzen. Ein echter Gamechanger für alle, die nicht immer gleich drei Stunden durch die Zonen hetzen wollen.

Tauschen statt zurückfahren: Ida’s Exchange macht dich mobil

Doch damit nicht genug. Auch bei der Lebensqualität wurde kräftig geschraubt. Der Plasma Scrapper und der Thermal Vacuum wurden verbessert, UX-Elemente überarbeitet, und mit Ida’s Exchange gibt’s jetzt eine mobile Tauschbörse in der Zone selbst. Du brauchst neue Teile, hast aber keinen Bock auf die Rückfahrt zur Basis? Ida hat, was du suchst – solange du Schrottmaterial hast.

Und wer seine Geisterfahrten gerne mit dem passenden Soundtrack untermalt: Der neue Radioplayer ist mit 21 frischen Tracks vollgetankt – von Indie-Geheimtipps bis zu bekannten Künstlern. Pacific Drive Radio Vol. 2 steht bereits auf Spotify bereit, damit du auch im echten Leben mit Stil über die Autobahn cruisen kannst.

Das Beste? Pacific Drive ist aktuell stark reduziert – bis zum 15. April auf Steam, bis zum 23. April auf PlayStation. Wenn du also noch nicht in die mysteriöse Olympic Exclusion Zone abgetaucht bist: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Fenster runter, Motor an – es wird gefährlich gemütlich.