Pacific Drive: Whispers in the Woods – Erweiterung führt in dunklere Gefilde

Es gibt Spiele, die leben von ihrer Atmosphäre, und Pacific Drive ist genau so ein Fall. Entwickler Ironwood Studios und Publisher Kepler Interactive haben nun mit „Whispers in the Woods“ eine Story-Erweiterung angekündigt, die genau dort ansetzt: in der unberechenbaren Olympic Exclusion Zone. Wer dachte, er hätte die Zone bereits verstanden, wird eines Besseren belehrt.

Die Erweiterung ist nicht ans Endgame gebunden, sondern lässt sich schon nach den ersten Stunden spielen. Damit wirkt sie wie ein zusätzlicher Faden, der sich organisch ins bestehende Abenteuer einwebt, ohne dass man das Gefühl hat, einen künstlichen Nachschlag zu bekommen.

Fanatiker, Symbole und Anomalien

„Whispers in the Woods“ stellt euch eine mysteriöse Gruppe vor, deren Mitglieder von den Anomalien geradezu besessen sind. In den düsteren Wäldern stößt ihr auf rituelle Altäre, seltsame Symbole und Figuren, die den ohnehin schon unheimlichen Ton von Pacific Drive noch verstärken.

Spielerisch bedeutet das neue Kreuzungstypen, weitere Anomalien und unerwartete Verhaltensweisen, die selbst Veteranen überraschen dürften. Besonders spannend sind die Artefakte, die ihr finden könnt – sie beeinflussen das Spielgeschehen auf teils unvorhersehbare Weise und erweitern so die taktischen Möglichkeiten, aber auch die Risiken.

Natürlich spielt euer Kombi wieder eine zentrale Rolle. Mit neuen Teilen lässt sich das Fahrzeug weiter anpassen und fit machen für die Gefahren, die tief in den Wäldern lauern.

Warum das spannend ist

Pacific Drive war für viele Spieler eine der atmosphärisch dichtesten Überraschungen des Jahres. Die Erweiterung geht nun einen Schritt weiter: Sie ergänzt nicht nur Inhalte, sondern rückt die Zone selbst stärker in den Vordergrund. Statt klassischem „Mehr vom Gleichen“ setzt Ironwood auf neue erzählerische Facetten und experimentelle Systeme.

Für die Fans heißt das ein neuer Grund, wieder ins Cockpit zu steigen und sich der Frage zu stellen, wie viel Kontrolle man in einer Welt voller Unberechenbarkeit eigentlich haben kann.

Ob Whispers in the Woods am Ende eher als Bonus-Kapitel oder als kleine Zäsur im bisherigen Erlebnis wirkt, bleibt abzuwarten. Aber allein die Idee, die Geschichte über die Zone noch einmal anders zu erzählen, macht die Erweiterung für Fans hochinteressant.