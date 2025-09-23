Painkiller bringt mit „Rogue Angel“ frischen Wind ins Fegefeuer

Wenn im Oktober Painkiller auf PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint, kehrt ein Kultname zurück, der für kompromisslose Dämonenschlachten steht. Doch diesmal gibt es nicht nur die klassische Kampagne gegen die Horden Azazels, sondern mit „Rogue Angel“ auch einen separaten Roguelike-Modus. Und genau der könnte entscheidend sein, ob Painkiller heute mehr ist als nur Nostalgie.

In „Rogue Angel“ betritt man eine eigene Version des Fegefeuers, in dem Arenen zufallsgeneriert zusammengesetzt werden. Jeder Durchlauf bringt neue Waffen, Items und Tarotkarten, die Fähigkeiten und Strategien verändern. Dazu kommen Bosskämpfe, die fordern sollen, ohne nach Schema F abzulaufen. Wer schon mal bei einem Roguelike den Controller fest in der Hand verkrampft hat, weiß: Das kann gleichermaßen frustrierend wie extrem motivierend sein.

Koop, Karten und Chaos

Interessant ist, dass Painkiller nicht mehr nur ein reines Solo-Massaker ist. Bis zu drei Spieler können gemeinsam losziehen, was den chaotischen Runden von „Rogue Angel“ zusätzlichen Reiz geben dürfte. Die vier spielbaren Charaktere – Ink, Void, Sol und Roch – bringen jeweils eigene Perks mit. Gerade in Kombination mit den Tarotkarten könnten sich spannende Builds ergeben, die Runs immer wieder anders aussehen lassen.

Gleichzeitig bleibt die DNA der Reihe erkennbar: groteske Dämonen, blutige Arenen, brachiale Waffen. Wer das alte Painkiller-Feeling sucht, dürfte also nicht enttäuscht werden. Aber ob das neue System mehr ist als ein nettes Extra, muss sich noch zeigen, gerade weil die Serie bisher nicht für Experimente, sondern für kompromisslose Straightforward-Action stand.

Mehr als nur Nostalgie?

Mit der Standard- und Deluxe Edition (inklusive Season Pass) will Publisher Saber Interactive das Spiel direkt breit aufstellen. Physische Pre-Order-Boni wie zusätzliche Waffen-Skins klingen zwar nett, aber am Ende zählt, ob sich Painkiller im Jahr 2025 frisch anfühlt oder ob es nur ein aufpoliertes Echo aus der Vergangenheit bleibt.

Die spannende Frage ist daher: Wird „Rogue Angel“ ein kurzlebiges Gimmick oder der Modus, der Painkiller in einer Zeit voller Roguelikes und Koop-Shooter relevant macht? Die Antwort gibt es ab dem 21. Oktober, wenn das Fegefeuer auf PlayStation, Xbox und PC seine Tore öffnet.