Painkiller erhält „Metal as Hell“ Update und Premium-DLC

Painkiller bringt mit dem „Metal as Hell“-Update neue Waffen, Arenen und QoL-Features auf PS5, Xbox Series X|S & Steam. DLC jetzt verfügbar.

Lukas Neumann
Lukas Neumann
Purgatory hat heute ein Upgrade bekommen. 3D Realms und Anshar Studios liefern mit dem „Metal as Hell“-Update für Painkiller nicht nur neue Inhalte, sondern auch einen spürbaren Qualitätssprung für die Spielerfahrung. Das Update ist kostenlos für alle Spieler, während der gleichnamige DLC zusätzliche Skins liefert.

Neue Spielmechaniken und Arenen

Im Zentrum des Updates stehen zwei neue Items, die den Kampf aufmischen: das bluttriefende Demon Blood, das mit jedem Treffer Lebensenergie zurückgibt, und die zerstörerische Holy Orb Turret, die Feinde mit rotierenden Lichtstrahlen vernichtet. Rogue Angel Mode-Fans dürfen sich zudem auf zehn neue Arenen und einen weiteren Bosskampf gegen „Anak The Soulbinder“ freuen.

Die Änderungen sind nicht nur kosmetisch. Painkiller verbessert mit diesen Neuerungen gezielt die Dynamik der Kämpfe. Die Kombination aus neuen Arenen und mächtigen Items sorgt für mehr strategische Tiefe und erhöht den Wiederspielwert merklich. Für Spieler, die Rogue Angel Mode ernst nehmen, ist das ein echter Gewinn.

Metal as Hell DLC und visuelle Extras

Der kostenpflichtige DLC „Metal as Hell“ liefert ergänzend vier neue Champion-Skins und sechs Waffendesigns. Von Punk Paladin über Spectral Riff bis hin zu den silberglänzenden Silver Requiem-Waffen – alles ist auf maximalen Metal-Style ausgelegt. Season-Pass-Besitzer erhalten die Inhalte kostenlos, alle anderen können sie für rund 4–5 Euro erwerben.

Neben neuen Inhalten bringt das Update auch zahlreiche Quality-of-Life-Features. Ein visueller Fortschrittsbalken beim Wiederbeleben, Push-to-Talk im Voice-Chat, neue Grafikeinstellungen und Anpassungen an Waffen sowie Schadenseffekte verbessern das Spielerlebnis merklich. Zudem wurden zahlreiche Bugs behoben, etwa Probleme bei der Waffenumschaltung, Kollisionsfehler oder Fehllokalisierungen, was den Spielfluss deutlich stabiler macht.

Mit „Metal as Hell“ zeigt Painkiller, dass das Spiel auch nach dem Launch kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die Mischung aus neuen Arenen, Items, kosmetischen Extras und gezielten QoL-Verbesserungen macht das Update zu einem relevanten Schritt für alle Fans. Wer die düstere Action und das kompromisslose Kampfsystem schätzt, sollte heute reinschauen – Purgatory hat wieder zugeschlagen.

Ob die neuen Bosskämpfe den Rogue Angel Mode wirklich auf ein neues Level heben, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Mit diesem Update bietet Painkiller mehr Möglichkeiten, kreativ und brutal zu kämpfen.

