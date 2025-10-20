Painkiller ist zurück: Der Shooter-Klassiker mit Koop und Chaos neu entfesselt

„Fast, violent, challenging“ – drei Worte, die das neue Painkiller ziemlich treffend beschreiben. Das Entwicklerteam von Anshar Studios, bekannt durch Gamedec, öffnet in einem neuen Dev-Diary die Pforten zum Fegefeuer und zeigt, wie sie dem 20 Jahre alten Kult-Shooter neues Leben einhauchen. Der Ansatz ist die DNA des Originals bewahren, aber mit modernen Ideen und Koop-Fokus kombinieren.

Das Spiel bleibt dem Grundprinzip treu – schnelle Action, keine Zielvisiere, präzises Movement, doch die Entwickler wollen den Adrenalinschub der alten Schule in die Gegenwart holen. Statt sich durch sterile Arenen zu ballern, kämpft man jetzt in surrealen Landschaften, die aus den Erinnerungen der Spielfigur Azazel geformt sind. Von zerfallenen Kathedralen bis zu grotesken Metallkonstruktionen: Purgatory sieht aus wie ein Albtraum, den H.R. Giger und Doomguy gemeinsam entworfen haben.

Klassischer Wahnsinn trifft moderne Freiheit

Was Painkiller immer besonders machte, war das Gefühl purer Kontrolle. Kein Deckungssystem, kein Bullet-Sponge-Unsinn, nur du, deine Waffen und der Rhythmus des Chaos. Anshar Studios betont, dass genau dieses Gefühl im Zentrum steht. Waffen sollen sich wieder mächtig anfühlen, mit spürbarem Rückstoß, Elementareffekten und Upgrade-Systemen, die echtes Gewicht haben.

Das neue Painkiller erlaubt es, die ikonischen Waffen auf den eigenen Spielstil anzupassen. Kombos, alternative Feuermodi und modulare Upgrades sorgen dafür, dass sich kein Loadout wie das andere anfühlt. Und wer sich an die legendäre Stake Gun erinnert, darf sich freuen: Klassiker kehren zurück, nur mit mehr Wucht und Bewegungsspielraum als je zuvor.

Dazu kommt das neue Koop-Element. Was in klassischen Shootern ein reines Solo-Erlebnis war, wird hier zur Teamprüfung: Allein kämpfst du ums Überleben – im Team entfesselst du Chaos. Die Entwickler mussten viele Mechaniken neu denken, um das Zusammenspiel sinnvoll zu gestalten, etwa gemeinsame Kombos oder dynamische Arena-Layouts. Es ist keine simple „Zweitspieler“-Ergänzung, sondern eine Kernidee des neuen Gameplays.

Alte Schule, neues Feuer

Wer Painkiller kennt, weiß: Es war nie subtil, aber immer intensiv. Anshar Studios will genau diese Energie bewahren, kompromisslos schnell, aber nicht kopflos. Statt eines lauten Nostalgieprojekts scheint hier eine echte Weiterentwicklung zu entstehen, die zeigt, dass klassische Shooter-Designs nicht tot sind, sie müssen nur mit Respekt behandelt werden.

Wenn alles nach Plan läuft, betreten wir das Fegefeuer am 21. Oktober 2025 – auf PS5, Xbox Series X|S und PC, inklusive Crossplay. Und vielleicht ist das die spannendste Frage: Kann Painkiller im Jahr 2025 noch das liefern, was moderne Shooter längst vergessen haben – reine, unverfälschte Action?