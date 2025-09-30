Painkiller: Neuer Gameplay-Trailer zeigt brutale Dämonenjagd im Koop

Beim Horror Game Awards Halloween Showcase gab es einen frischen Blick auf Painkiller. Der Kult-Shooter kehrt zurück, mit moderner Technik, Online-Koop und einer Portion ironischem Humor.

Das neue Gameplay-Video, vertont aus Sicht eines Dämons, zeigt, worum es geht: Rasantes Geballer, Horden an Feinden und absurde Waffen, die aussehen, als wären sie direkt aus der Hölle importiert. Statt Solo-Trip dürfen diesmal bis zu drei Spieler gemeinsam durch das Fegefeuer ziehen.

Die Story bleibt klassisch: Stoppe den gefallenen Engel Azazel, bevor seine Invasion die Erde erreicht. Die Kulisse ist gewohnt düster-gotisch, das Tempo hoch, und das Waffenarsenal reicht von Shotgun bis zu überdrehten Höllen-Gadgets.

Painkiller wirkt wie ein kompromissloser Shooter-Throwback, der sich nicht neu erfinden will – und genau das dürfte Fans gefallen. Am 21. Oktober wissen wir mehr, wenn das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.