Painkiller: Neuer Gameplay-Trailer zeigt brutale Dämonenjagd im Koop

Neuer Trailer zu Painkiller enthüllt Koop-Action, infernale Waffen und düstere Schauplätze. Release am 21. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series und PC.

Mark Tomson
Mark Tomson
Mark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de
Beim Horror Game Awards Halloween Showcase gab es einen frischen Blick auf Painkiller. Der Kult-Shooter kehrt zurück, mit moderner Technik, Online-Koop und einer Portion ironischem Humor.

Das neue Gameplay-Video, vertont aus Sicht eines Dämons, zeigt, worum es geht: Rasantes Geballer, Horden an Feinden und absurde Waffen, die aussehen, als wären sie direkt aus der Hölle importiert. Statt Solo-Trip dürfen diesmal bis zu drei Spieler gemeinsam durch das Fegefeuer ziehen.

Die Story bleibt klassisch: Stoppe den gefallenen Engel Azazel, bevor seine Invasion die Erde erreicht. Die Kulisse ist gewohnt düster-gotisch, das Tempo hoch, und das Waffenarsenal reicht von Shotgun bis zu überdrehten Höllen-Gadgets.

Painkiller wirkt wie ein kompromissloser Shooter-Throwback, der sich nicht neu erfinden will – und genau das dürfte Fans gefallen. Am 21. Oktober wissen wir mehr, wenn das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

