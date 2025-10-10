Latest

Painkiller: Neuer Trailer zeigt brutales Gameplay und Metal-Power

Der neue Painkiller-Trailer liefert blutiges Gameplay, höllische Kreaturen und Metal-Sound im Koop. Release: 21. Oktober 2025 für PS5, Xbox & PC.

Wer auf düstere Shooter mit übernatürlichem Einschlag steht, darf sich auf den 21. Oktober 2025 freuen: Painkiller ist zurück, und zwar lauter, härter und kompromissloser als je zuvor. Im neuen Gameplay-Trailer zeigen 3D Realms, Saber Interactive und Anshar Studios, wohin die Reise geht: mitten hinein ins Fegefeuer.

Zwischen Dämonen, titanischen Bossen und infernalischen Arenen entfaltet sich ein Shooter-Erlebnis, das sich spürbar an den Wurzeln des Originals orientiert – schnelle Action, kein Deckungssystem, nur du, deine Waffen und ein wummernder Metal-Soundtrack. Besonders spannend: Der Terror lässt sich diesmal auch im Koop-Modus erleben.

Ob Painkiller damit tatsächlich an alte Zeiten anknüpfen kann oder im Bombast heutiger Shooter untergeht, wird sich bald zeigen.

