Painkiller Trailer zeigt rasante Koop-Action zum Steam Next Fest

Mit „This Is Painkiller“ liefern 3D Realms, Saber Interactive und Anshar Studios einen ersten klaren Vorgeschmack auf das, was Spieler ab dem 21. Oktober 2025 erwarten wird. Der neue Gameplay-Trailer rückt das Herzstück der Neuauflage der klassischen Action-Reihe ins Rampenlicht: schnelle, brutale Kämpfe, gigantische Gegner und ein Arsenal voller Höllenwaffen.

Schon im Trailer fällt auf, wie dynamisch die Bewegungen umgesetzt sind: Sprünge, Enterhaken-Manöver und schnelle Ausweichrollen erlauben flüssige, hektische Gefechte in weitläufigen Biomen. Die Kamera fängt dabei das Chaos perfekt ein, von Horden rasender Dämonen bis zu kolossalen Bossen wie den Nephilim.

Waffen, Fähigkeiten und Koop-Taktik

Der Trailer zeigt die Stakegun, den Electrodriver und weitere klassische Painkiller-Waffen in Aktion, jedes Arsenal-Element kommt mit einem spürbaren Gewicht und visuellem Feedback. Kombiniert mit Tarotkarten, die Fähigkeiten verbessern und den Charakter stärken, entsteht ein Gameplay-Mix aus purer Action und strategischer Planung.

Besonders hervorgehoben wird der Online-Koop-Modus: Bis zu drei Spieler können gemeinsam durch die Hölle stürmen, Geheimnisse entdecken und Gegnergruppen koordinieren. Die vier wählbaren Charaktere – Ink, Void, Sol und Roch – bringen jeweils einzigartige Vorteile mit, die im Koop zusammenpassen müssen, um die schwierigeren Bosse zu besiegen.

Demo verfügbar und Vorbestellungen

Passend zum Trailer ist die Painkiller-Demo ab sofort im Steam Next Fest spielbar, bis zum 20. Oktober. Spieler können die Mechaniken, Waffen und das Coop-Gameplay selbst ausprobieren. Wer überzeugt ist, kann das Spiel ab sofort vorbestellen – digitale und physische Editionen bieten Bonus-Skins wie das Iron Crusade- und Burnished Pride-Paket.

„This Is Painkiller“ zeigt deutlich, dass die Neuauflage nicht nur nostalgische Fans abholen, sondern auch moderne Koop-Spieler begeistern will. Die Demo liefert einen klaren Vorgeschmack darauf, wie rasante Action, taktische Tiefe und spektakuläre Bosskämpfe zusammenpassen.