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Palworld 1.0: 1,8 Millionen Verkäufe beweisen die Marktmacht von Pocketpair

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Palworld 1.0 verkauft über 1,8 Mio. Einheiten nach Release. 86 % der Käufe auf Steam beweisen die Stärke der PC-Basis. Die jüngsten Zahlen zum Survial-Hit.

Palworld 1 0

Seit dem Launch der Version 1.0 am 10. Juli hat das Entwicklerstudio Pocketpair schätzungsweise 1,8 Millionen weitere Einheiten von „Palworld“ abgesetzt. Die aktuellen Verkaufszahlen zeigen eindrucksvoll, dass das Franchise auch zweieinhalb Jahre nach dem ersten Hype eine unerschütterliche Dynamik besitzt.

Steam bildet das unangefochtene Fundament des Erfolgs

Inoffizielle Analyse-Daten von Alinea Analytics beziffern den Gesamtabsatz von „Palworld“ mittlerweile auf rund 30,5 Millionen verkaufte Einheiten. Damit generierte der Titel seit seinem ursprünglichen Debüt einen Umsatz von circa 700 Millionen US-Dollar.

Über 86 Prozent aller Käufe entfallen auf Steam. Allein seit dem Release der Vollversion 1.0 sicherte sich Valve über 1,5 Millionen Verkäufe auf dem PC. Die restlichen Einheiten verteilen sich auf die PlayStation 5 mit etwa 300.000 Verkäufen und die Xbox-Plattformen mit rund 70.000 Einheiten. Die geringeren Zahlen auf der Xbox erklären sich durch die direkte Einbindung des Titels im Game Pass.

Die Spielerzahlen bestätigen die Marktführerschaft im Genre

Plattformübergreifend blickt Pocketpair auf eine Gesamtbasis von über 40 Millionen Spielern. Auf Steam sind derzeit etwa 65 Prozent der aktiven Community unterwegs. Xbox und der Game Pass stellen zusammen 31 Prozent. Die PlayStation 5 kommt auf vier Prozent der aktiven Nutzer.

Der Markt belegt klar, dass ein starkes PC-Fundament der Schlüssel für moderne Service- und Survival-Titel ist. Während Konsolenkäufer bei Multiplattform-Releases oft zögern oder rein auf Abo-Modelle setzen, liefert die PC-Gamer-Basis verlässliche Umsätze zum Vollpreis. „Palworld“ behauptet sich damit nachhaltig als eine der erfolgreichsten neuen Gaming-IPs der letzten Jahre.

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Für Spieler zeigt der Erfolg der Version 1.0 ganz nüchtern: Pocketpair liefert. Die Community bleibt dem Spiel treu, die Weiterentwicklung steht auf gesicherten finanziellen Beinen. Welches Logo auf der Konsole klebt, ist vollkommen egal. Am Ende entscheidet die Qualität der Inhalte.

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SOURCES:Alinea
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