Palworld 1.0: 27 Seiten Patch Notes überfordern Manager

Pocketpair ballert zum offiziellen Release am 10. Juli ein gigantisches Update raus. Spieler müssen sich auf massive Änderungen einstellen, die das gesamte Spiel umkrempeln.

Chaos hinter den Kulissen

Die Entwickler von Palworld stehen kurz vor dem finalen Release unter massivem Druck. Communications Director Bucky verliert auf X gerade offiziell den Verstand beim Formatieren der Patch Notes. Satte 27 PDF-Seiten voller Änderungen, Anpassungen und neuer Inhalte liegen vor ihm. Das ist kein kleiner Hotfix. Das ist ein tonnenschweres Brett.

Pocketpair verspricht das größte Update der bisherigen Spielgeschichte. Bestätigt sind bereits die Endgame-Inhalte rund um den Weltenbaum, frische Waffen und neue Pals wie Puffolt oder Sekhmet. Dazu kommt eine komplett neue Region mit schwebenden Inseln.

Die schiere Menge an Anpassungen ist so gewaltig, dass die Entwickler erfahrenen Spielern dringend einen kompletten Neustart empfehlen. Eure alten Speicherstände bleiben zwar erhalten. Das neue Progressionsgefühl kriegt ihr aber nur mit einem frischen Charakter.

Losing my mind trying to make nice patch notes for Palworld 1.0…who'd have thought that, *checks notes*, 27 pdf pages of changes and additions would be hard to make neat 😣 — Bucky | Palworld (@Bucky_cm) June 26, 2026

Mehr als nur Feinschliff

Die schiere Seitenanzahl zeigt, dass Pocketpair das Fundament des Spiels anpackt. Wer dachte, Version 1.0 wird nur ein fehlerbereinigter Abklatsch der Early-Access-Fassung, irrt sich gewaltig. Der Sprung auf Xbox, PS5 und PC wird radikal. Der Trip zum Weltenbaum wurde komplett neu strukturiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich Balancing, Spawn-Raten und womöglich ganze Mechaniken spürbar verändern werden.

Gleichzeitig stellt das Studio klar: Das ist erst der Anfang. Nach dem 10. Juli geht der Support nahtlos weiter, auch wenn man sich nicht direkt mit den Content-Dimensionen eines No Man’s Sky messen will.

Die Warnung vor den 27 Seiten ist das beste Zeichen für den Release. Pocketpair ruht sich nicht auf dem bisherigen Erfolg aus, sondern liefert pünktlich zum Launch eine massive Content-Welle. Der empfohlene Neustart zeigt, wie tiefgreifend die Änderungen am Gameplay-Loop wirklich sind. Das wird intensiv.

Zieht ihr am 10. Juli direkt mit eurem alten High-Level-Charakter los zum Weltenbaum oder fangt ihr für das volle 1.0-Gefühl nochmal komplett bei Null an?