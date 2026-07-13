Palworld 1.0 explodiert: Erfolgreicher Re-Launch nach Early Access

Der Sprung aus dem Early Access katapultiert „Palworld“ zurück an die Spitze der Gaming-Welt. Am Sonntagabend quetschten sich über 850.000 Spieler gleichzeitig auf die Steam-Server – der absolute Spitzenwert seit dem Launch-Hype Anfang 2024.

Pocketpair liefert damit den Beweis, dass das Survival-Monster alles andere als eine Eintagsfliege ist. In den vergangenen Monaten war die Luft mit Peaks zwischen 25.000 und 50.000 Spielern ziemlich raus. Davon merkt man jetzt nichts mehr. Zusammen mit den Zahlen der PS5 und dem Xbox Game Pass knackt die Vollversion locker die Millionengrenze. Das ist ein echtes Statement gegen die anhaltende Flaute im Genre.

Konsolen ziehen gleich: Volles Crossplay zum Launch

PC-Spieler haben die Zahlen auf ihrer Seite, aber die Konsolen-Community zieht dieses Mal komplett gleich. Version 1.0 bringt endlich vollständiges Crossplay zwischen PC, PS5 und Xbox Series X/S. Und das Wichtigste: Feature-Parität. Keine verzögerten Updates mehr für Konsolen, keine Extrawürste.

Einziger Wermutstropfen bleibt die Nintendo Switch. Wegen der anhaltenden Patentklage ist ein Port hier auf unbestimmte Zeit tot. Auf den verbleibenden Plattformen läuft das Zusammenspiel dafür absolut reibungslos. Das belebt die Server massiv.

Gigantischer Content-Brocken mit Version 1.0

Das Studio hat nicht bloß die Versionsnummer hochgezählt, sondern das halbe Spiel auf links gedreht. Fast jede Mechanik wurde angefasst. Kernstück ist die neue Himmelsregion „Sunreach“ mit schwebenden Inseln über der alten Map, die den vertikalen Erkundungsdrang richtig anheizt. Die Erhöhung des maximalen Levels von 65 auf 80 greift tief in die Progression ein, weil die neuen Stufen an antike Technologien gekoppelt sind. Man grindet also nicht für eine stumpfe Zahl, sondern für echtes neues Gameplay.

Dazu kommen 72 komplett neue Pals. Der Index steht jetzt bei 287 Arten. Grafisch und akustisch wurde ebenfalls kräftig nachgebessert, was vor allem auf den Konsolen für eine deutlich stabilere Framerate sorgt. Das Ding wirkt endlich fertig.

Pocketpair hat die Kurve kriegt. Version 1.0 liefert genau das, was die Community nach über zwei Jahren verlangt hat. Der Ansturm zeigt, wie hungrig die Leute auf die fertige Version waren. Der Content stimmt. Die Performance passt. Punkt.

Habt ihr euren alten Spielstand auf den Servern reaktiviert oder fangt ihr für die schwebenden Inseln von Sunreach komplett frisch von vorne an?