Palworld 1.0: Offshore-Basen & neue Raids zum Launch

Palworld 1.0 erscheint am 10. Juli 2026 und beendet nach zweieinhalb Jahren offiziell die Early-Access-Phase auf PC, Xbox und PS5. Der finale Launch bringt laut Entwickler Pocketpair ein massives Content-Paket, dessen Patchnotes stolze 27 Seiten umfassen.

Die Entwickler bohren das bisherige Base-Building spürbar auf. Wir können unsere Lagerplätze bald direkt auf das Wasser verlegen und echte Offshore-Basen errichten. Neue Bauteile und Strukturen sollen den Traum von der eigenen Festung am Strand oder eben im Meer endlich wahr machen.

Das war überfällig. Wer stundenlang Ressourcen schleppt, will nicht an starren Baugrenzen scheitern.

Überarbeitete Bosse und lebendigere Inseln

Die ikonischen Boss-Türme und ihre Herrscher bekommen ebenfalls eine komplette Generalüberholung spendiert. Die Kämpfe sollen dynamischer ausfallen und uns taktisch deutlich mehr abverlangen. Auch die bekannten Wildlife Sanctuaries, also die Naturschutzgebiete, verändern sich fundamental. Sie erhalten eigene Ökosysteme, Kuppelbarrieren, Überwachungsdrohnen und exklusive Handwerksmaterialien.

Dazu kommen storygetriebene Missionen, komplett neue Regionen und frische Pals. Eines der neuen Wesen lässt sich im Kampf sogar in ein mächtiges Zweihandschwert verwandeln. Um die Erkundung ohne fremde Hilfe zu erleichtern, packt das Team zudem einen neuen Wingsuit ins Spiel.

6 days to Palworld 1.0, launching on July 10th!



New base structures, furniture, building parts, and… offshore building!



Raid mechanics also overhauled!



Show off your bases in the replies 👀 pic.twitter.com/UbUMDT99yD — Palworld (@Palworld_EN) July 4, 2026

Pocketpair liefert hier keinen simplen Bugfix-Patch ab, um die Early-Access-Plakette loszuwerden. Die 27 Seiten Patchnotes und die tiefgreifenden Änderungen an der Spielwelt zeigen, dass das Fundament angefasst wurde. Der Launch am 10. Juli wird zeigen, ob die neuen Systeme sauber ineinandergreifen. Die Zeichen stehen verdammt gut.

Welches Feature aus den massiven Patchnotes zieht euch zurück auf die Inseln – reizt euch der Bau einer Offshore-Basis oder wollt ihr die überarbeiteten Boss-Türme knacken?