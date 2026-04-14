Palworld 1.0: Pocketpair bittet um Geduld für das „totale Umbau-Update“

Entwickler Pocketpair lässt die Community weiterhin auf die Version 1.0 von „Palworld“ warten, verspricht dafür aber eine Generalüberholung des gesamten Spielerlebnisses. Laut Head of Communications John Buckley bleibt das Spiel vorerst „im Ofen“, um den hohen Erwartungen an ein finales Survival-Erlebnis gerecht zu werden.

Während die Community ungeduldig auf ein Datum wartet, stellt das Studio klar, dass die Funkstille Absicht ist: Man wolle erst wieder an die Öffentlichkeit treten, wenn das Ergebnis vorzeigbar ist.

Fokus auf Qualität statt schneller News

John Buckley reagierte auf X direkt auf Fan-Anfragen und betonte, dass das Team seit September 2024 bewusst die Kommunikation reduziert hat, um sich voll auf die Fertigstellung zu konzentrieren. Die Metapher des „Backofens“ verdeutlicht dabei die Philosophie des Studios: Man will kein halbgares Produkt servieren.

Diese Entscheidung ist für ein Studio wie Pocketpair mutig, da der Hype um Early-Access-Titel oft von ständigem Content-Nachschub lebt. Doch Buckley verweist auf vergangene Updates wie „Feybreak“ – auch hier habe die Strategie der Ruhe am Ende zu einem besseren Ergebnis geführt.

Interessant sind Buckleys Aussagen zum Umfang des Updates. Es geht nicht bloß um Bugfixes oder ein paar neue Pals:

Komplette Überarbeitung: Laut Entwickler wird sich das Spiel „vom Anfang bis zum Ende“ verändern.

Laut Entwickler wird sich das Spiel „vom Anfang bis zum Ende“ verändern. Empfehlung zum Neustart: Zwar wird es keinen erzwungenen Wipe der Server geben und alte Charaktere bleiben spielbar, doch Pocketpair empfiehlt ausdrücklich, mit 1.0 von vorne zu beginnen, um alle Mechaniken neu zu erleben.

Zwar wird es keinen erzwungenen Wipe der Server geben und alte Charaktere bleiben spielbar, doch Pocketpair empfiehlt ausdrücklich, mit 1.0 von vorne zu beginnen, um alle Mechaniken neu zu erleben. Kein „Endlos-Service“: Anders als bei No Man’s Sky plant das Studio derzeit keine jahrzehntelange Roadmap. Buckley warnt vor „Feature-Bloat“ und technischen Grenzen der Engine – 1.0 soll also ein rundes, abgeschlossenes Kern-Erlebnis bieten.

Die Gefahr der Erwartungshaltung

Die Ankündigung, dass Palworld 1.0 das „Survival-Spiel, das jeder immer wollte“ sein soll, legt die Messlatte extrem hoch. Dass Buckley gleichzeitig ein Ende der massiven Inhalts-Updates nach 1.0 andeutet, ist ein wichtiges Update an die Langzeit-Spieler. Es zeigt, dass Pocketpair eine klare Vision für das Ende der Reise hat, anstatt das Spiel künstlich durch immer neue Level-Caps aufzublähen.

Der Fokus auf die Struktur der Welt und die Progression ist genau das, was Palworld nach dem anfänglichen Hype-Run brauchte. Viele Mechaniken im Early Access wirkten wie lose zusammengesteckte Module; eine Version 1.0, die den Spielverlauf organisch neu ordnet, ist für die Langlebigkeit wichtiger als fünf neue Bosse.

Das Update 1.0 wird Palworld vermutlich massiv aufwerten, aber man sollte kein völlig neues Genre erwarten. Die Entscheidung, gegen das „Live-Service-Modell“ à la No Man’s Sky zu steuern, spricht für ein fokussiertes Spiel, könnte aber Spieler enttäuschen, die auf unendlichen Content gehofft haben. Es bleibt ein großer Schritt für das Studio, aber der Erfolg hängt davon ab, ob der „neue“ Anfang des Spiels wirklich motivierend genug für einen kompletten Neustart ist.

Würdet ihr für Palworld 1.0 euren alten Spielstand opfern und komplett von vorne anfangen?