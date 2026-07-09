Palworld 1.0: Release findet ohne Preiserhöhung statt

Palworld verlässt den Early Access und behält überraschend seinen bisherigen Preis von knapp 30 Euro bei. Entwickler Pocketpair bricht damit mit einer ungeschriebenen Branchenregel.

Normalerweise wird es teurer, wenn ein Spiel fertig ist. Der Early Access gilt als Investition der Spieler, die dafür später belohnt werden. Pocketpair pfeift darauf. Die Vollversion 1.0 erscheint am Freitag für die gewohnten 29,99 Dollar. Das Studio verkauft das als Dankeschön an die Community. Das ist cleveres Marketing.

Aber eben auch verdammt spielerfreundlich. Die Reaktionen der Fans sind folgerichtig extrem positiv. Niemand beschwert sich über gespartes Geld.

Massig neuer Content voraus

Der Release am 10. Juli ist kein reines Feigenblatt, um den Early-Access-Status loszuwerden. Das Update liefert ab. Spieler bekommen eine riesige neue Landmasse und jede Menge frische Pals zum Fangen. Dazu schrauben die Entwickler an den Grundfesten des Spiels.

Das Kampfsystem wurde ebenfalls komplett überarbeitet, Quests und die Hauptstory wurden von Grund auf umgestaltet. Sogar der Basenbau wird erweitert. Ihr könnt eure Lager ab Freitag direkt auf dem Wasser errichten. Offshore-Siedlungen im Pal-Stil. Das dürfte wieder zehntausende Spieler gleichzeitig vor die Bildschirme locken. Zuletzt lag der tägliche Peak bei über 50.000 Spielern. Die Server werden am Wochenende brennen. Da führt kein Weg dran vorbei.

After much thought, we have decided not to raise the price of Palworld following the 1.0 release and will keep it at $29.99.



We are incredibly proud of how far Palworld has come. Thanks to the amazing support of our players, it has become a success beyond our wildest dreams.



As… pic.twitter.com/ahOeIikMk0 — Palworld (@Palworld_EN) July 8, 2026

Die Highlights von Palworld Version 1.0

Neue Pals: Die Anzahl der fangbaren Kreaturen wird massiv aufgestockt.

Die Anzahl der fangbaren Kreaturen wird massiv aufgestockt. Neues Territorium: Eine riesige, komplett neue Landmasse steht zur Erkundung bereit.

Eine riesige, komplett neue Landmasse steht zur Erkundung bereit. Überarbeitetes Kampfsystem: Die Gefechte wurden für den Full Release spürbar verbessert.

Die Gefechte wurden für den Full Release spürbar verbessert. Offshore-Basenbau: Spieler können ihre Lager nun auch direkt auf dem Wasser errichten.

Spieler können ihre Lager nun auch direkt auf dem Wasser errichten. Überarbeitete Story: Die Hauptstory und die Quests wurden von Grund auf umgestaltet.

Die Hauptstory und die Quests wurden von Grund auf umgestaltet.

Pocketpair liefert genau das, was die Community jetzt braucht. Ein vollgestopftes Update ohne den faden Beigeschmack einer Preiserhöhung. Das stärkt die Bindung zur Basis enorm, während das Studio parallel an Kartenspielen und neuen Publishing-Projekten schraubt. Der Fokus stimmt.

Lockt euch das kühl kalkulierte „Dankeschön“ am Freitag wieder auf die Pal-Jagd, oder habt ihr euch an dem Survival-Prinzip inzwischen sattgesehen?