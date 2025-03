Palworld bekommt Crossplay – Update erscheint noch diesen Monat

Endlich können Freunde über verschiedene Plattformen hinweg miteinander agieren und ihre Abenteuer teilen. Doch das ist noch nicht alles: Pals, die treuen Kreaturen, die ihr in der Welt von Palworld fangt und zähmt, können jetzt zwischen den verschiedenen Welten übertragen werden. Eine Funktion, die den Austausch und das Weiterentwickeln von Pals in anderen Spielwelten erheblich vereinfacht.

Die Fans von Palworld können sich freuen, denn Pocketpair hat angekündigt , dass noch in diesem Monat ein großes Update für das beliebte Survival-Sandbox-Spiel erscheinen wird. Ein Highlight dieses Patches ist die Einführung von Crossplay, das es Spielern auf PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Mac ermöglicht, zusammen online zu spielen.

What do you think?