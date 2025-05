Palworld beugt sich Nintendo – und verliert dabei mehr als nur ein paar Features

Was passiert, wenn ein Indie-Studio einem Giganten wie Nintendo zu nahe kommt? Genau das erleben wir gerade in Echtzeit: Palworld, das kontroverse Survival-Spiel, das Pokémon-ähnliche Kreaturen mit Maschinengewehren kreuzte, beugt sich dem rechtlichen Druck aus Kyoto – und muss nun notgedrungen am eigenen Spiel schrauben. Der Grund: eine laufende Klage von Nintendo und The Pokémon Company in Japan, die behaupten, Pocketpair verletze mehrere Patente, darunter das Einfangen und Beschwören von Monstern – eine Spielmechanik, bei der sich die Ähnlichkeiten zu Pokémon nicht mehr schönreden lassen.

Warum Palworld seine Spielmechanik umbauen muss

Die ersten Konsequenzen spüren Spieler bereits. Mit Patch v0.3.11 wurde die Möglichkeit entfernt, Freunde durch das Werfen von „Freundeskugeln“ herbeizurufen – eine der Mechaniken, die der Pokémon-Formel am nächsten kam. Stattdessen erscheinen die Gefährten jetzt langweilig neben dem Spieler. Immersion adé, spontane Kämpfe passé. Weitere Änderungen folgten: Seit Patch v0.5.5 muss man nun für das Gleiten einen Gleiter im Inventar tragen, anstatt auf die Hilfe seiner Pals zu setzen. Die knuffigen Helfer gewähren zwar noch passive Boni, aber die direkte Verbindung zwischen Kreatur und Fähigkeit wurde gekappt – auch das eine Hommage weniger an das große Vorbild.

Pocketpair selbst zeigt sich enttäuscht, spricht von einem „notwendigen Kompromiss“ und entschuldigt sich bei der Community. Man wolle aber weiteren Schaden vom Spiel abwenden. Tatsächlich wäre ein Gerichtsverlust für das Studio wohl ein Todesstoß – also besser auf kleiner Flamme kochen, statt ganz zu verbrennen.

Zwischen Kompromiss und Identitätskrise

Doch Pocketpair gibt sich nicht kampflos. In Gerichtsdokumenten weist das Studio darauf hin, dass viele der von Nintendo beanspruchten Mechaniken gar nicht deren geistiges Eigentum seien. Vielmehr seien ähnliche Funktionen längst in älteren Spielen – darunter auch dem eigenen Titel Craftopia – vorhanden gewesen. Ob das ausreicht, um sich gegen die mächtige Nintendo-Maschinerie zu behaupten? Fraglich.

Was bleibt, ist ein Spiel, das sich häutet – nicht freiwillig, sondern unter Zwang. Und eine Community, die sich fragen muss: Ist Palworld am Ende noch Palworld, wenn man ihm all das nimmt, was es einst so „anders“ gemacht hat?