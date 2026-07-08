Palworld bricht 40-Millionen-Marke vor Version 1.0

Das Open-World-Survival-Crafting-Phänomen „Palworld“ hat kurz vor dem offiziellen Launch von Version 1.0 einen historischen Meilenstein erreicht. Wie Entwickler Pocketpair bekannt gab, verzeichnet der Hit inzwischen mehr als 40 Millionen Spieler weltweit.

Diese beeindruckende Marke wurde in einer rund zweieinhalbjährigen Early-Access-Phase erzielt. Das Spiel startete ursprünglich am 19. Januar 2024 für PC und Xbox-Konsolen, bevor es im September desselben Jahres auch die PlayStation 5 eroberte. Dank der zusätzlichen Verfügbarkeit im Xbox Game Pass konnte der Titel von Beginn an eine gewaltige Dynamik entfalten, die bis heute anhält.

Der Sprung aus dem Early Access

Der offizielle Startschuss für die Vollversion fällt am 10. Juli 2026. Das finale Update auf Version 1.0 wird zeitgleich auf Steam, im Microsoft Store sowie für Xbox Series X/S, Xbox One und PlayStation 5 ausgerollt. Das Studio betonte, dass dieser Schritt ohne die leidenschaftliche Unterstützung und das kontinuierliche Feedback der Community durch zahlreiche Updates hinweg nicht möglich gewesen wäre. Man sei fest entschlossen, zum Launch eine noch tiefere, ausgereiftere und definitive Palworld-Erfahrung zu bieten.

Als Dankeschön an die weltweite Community hat Pocketpair ein emotionales Rückblick-Video veröffentlicht, das die wichtigsten Stationen und Updates der vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren lässt. Das Video hebt die Entwicklung von den ersten chaotischen Tagen bis hin zum jetzigen, geschliffenen Zustand hervor.

Für Kurzentschlossene bietet sich vor dem großen Launch die perfekte Gelegenheit zum Einstieg. Aktuell ist Palworld auf Steam mit einem Rabatt von 30 Prozent zum bisherigen Tiefstpreis erhältlich. Das Angebot soll neuen „Pal-Zähmern“ den Start auf den Palpagos-Inseln erleichtern, bevor das Spiel am Freitag in seine nächste Ära aufbricht und die Testphase endgültig hinter sich lässt.