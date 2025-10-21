Palworld Halloween-Update: Mysteriöse Gestalten und ein düsterer Depresso

Halloween hält Einzug in Palworld, und natürlich bleibt es dabei nicht bei ein paar Kürbissen und Bonbons. Das neue Update, das am 23. Oktober erscheint, bringt laut Entwickler Pocketpair gleich mehrere rätselhafte Veränderungen mit sich. Spieler berichten von mysteriösen Gestalten, die in Depresso-Kostümen über die Inseln streifen, und auch Zoe, eine bekannte Figur im Spiel, soll ein neues, ungewohntes Outfit tragen.

Was auf den ersten Blick wie ein harmloses Event klingt, könnte mehr sein als bloß ein saisonales Gimmick. Pocketpair selbst spricht von „Tricks, die gerade in Palworld gebraut werden“ – ein Hinweis darauf, dass das Update mehr zu bieten hat, als es die Ankündigung verrät.

Was steckt hinter dem „Depresso“-Phänomen?

Besonders auffällig ist die Erwähnung des Pals Depresso, der offenbar eine zentrale Rolle im Halloween-Update spielt. Schon jetzt spekuliert die Community, ob sich hier eine neue Event-Quest oder sogar temporäre Gegner verbergen könnten. Die Idee, dass Spieler auf nachgeahmte Pals treffen – also Menschen oder andere Kreaturen in Pal-Kostümen – eröffnet spannende Möglichkeiten für Events oder neue Story-Elemente.

Auch die Wahl des Namens „Depresso“ sorgt für Gesprächsstoff. Im sonst farbenfrohen und fröhlichen Palworld könnte dieser düstere Charakter einen neuen Ton anschlagen. Vielleicht nutzt Pocketpair das Event, um den Gegensatz zwischen niedlicher Ästhetik und der dunkleren Seite der Pal-Welt stärker hervorzuheben.

Ein Vorgeschmack auf 2026?

Palworld befindet sich weiterhin im Early Access und soll 2026 vollständig erscheinen. Kleinere Events wie dieses Halloween-Update sind daher mehr als bloß Deko, sie dienen auch als Testfeld für neue Ideen, Balancing und Community-Feedback. Pocketpair hat schon mehrfach betont, dass man die Spielerbasis aktiv in die Entwicklung einbezieht, und Halloween scheint ein weiterer Schritt in diese Richtung zu sein.

Bleibt also die Frage: Sind die Depresso-Doppelgänger nur ein saisonaler Scherz oder der Beginn einer größeren Storyline in Palworld?

Palworld ist derzeit im Early Access für PS5, Xbox Series, Xbox One sowie PC via Steam und Microsoft Store erhältlich und über den Game Pass spielbar.