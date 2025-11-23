Video

Palworld: „Home Sweet Home“-Update bringt ULTRAKILL-Crossover & Base-Customization

Palworld erhält am 17. Dezember das „Home Sweet Home“-Update mit ULTRAKILL-Crossover und neuen Basis-Customization-Optionen. Trailer jetzt anschauen!

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare

Palworld bekommt am 17. Dezember ein neues großes Update: „Home Sweet Home“. Entwickler Pocketpair bringt damit nicht nur ein Crossover mit dem beliebten FPS ULTRAKILL, sondern auch deutlich erweiterte Möglichkeiten, die eigenen Basen individuell zu gestalten.

Das Update zeigt, dass Palworld weiter in Richtung Sandbox-Erlebnis wächst. Basisbau wird jetzt flexibler, dekorative Elemente lassen sich leichter anpassen. Wer schon immer seine Zuflucht optisch vom Rest der Welt abheben wollte, bekommt hier mächtig neues Werkzeug.

Die Zusammenarbeit mit ULTRAKILL ist spannend, weil sie zwei völlig unterschiedliche Genres zusammenbringt. Konkrete Gameplay-Details dazu sind noch rar, der Trailer gibt aber einen ersten Eindruck.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Tati Gabrielle Intergalactic Intergalactic: The Heretic Prophet schlechte Nachricht für Fans
Next Article Steam Machine Portal Cube Steam Machine ohne Subvention – Valve setzt auf volle Preiswahrheit
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x