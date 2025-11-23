Palworld: „Home Sweet Home“-Update bringt ULTRAKILL-Crossover & Base-Customization

Palworld bekommt am 17. Dezember ein neues großes Update: „Home Sweet Home“. Entwickler Pocketpair bringt damit nicht nur ein Crossover mit dem beliebten FPS ULTRAKILL, sondern auch deutlich erweiterte Möglichkeiten, die eigenen Basen individuell zu gestalten.

Das Update zeigt, dass Palworld weiter in Richtung Sandbox-Erlebnis wächst. Basisbau wird jetzt flexibler, dekorative Elemente lassen sich leichter anpassen. Wer schon immer seine Zuflucht optisch vom Rest der Welt abheben wollte, bekommt hier mächtig neues Werkzeug.

Die Zusammenarbeit mit ULTRAKILL ist spannend, weil sie zwei völlig unterschiedliche Genres zusammenbringt. Konkrete Gameplay-Details dazu sind noch rar, der Trailer gibt aber einen ersten Eindruck.