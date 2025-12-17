Palworld: „Home Sweet Home“-Update – Patch Notes zeigen, wie groß der Schritt wirklich ist

Mit dem „Home Sweet Home“-Update hat Palworld heute nicht einfach nur ein paar neue Inhalte bekommen, sondern ein überraschend umfangreiches System-Update. Die jetzt veröffentlichten Patch Notes zeigen, dass sich das Spiel spürbar weg vom reinen Early-Access-Experiment und hin zu einer stabileren, besser strukturierten Sandbox bewegt.

Palworld x ULTRAKILL – Warum das Crossover spielerisch mehr ist als Fanservice

Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit mit ULTRAKILL. Neu hinzugekommen sind V1- und V2-Rüstungssets, ikonische Waffen und vor allem die Coin-Toss-Mechanik. Münzen lassen sich nun während des Einsatzes des Marksman Revolvers werfen, Kugeln prallen ab und verursachen Flächenschaden. Das ist nicht nur Fanservice, sondern bringt ein deutlich dynamischeres Gunplay ins Spiel – ungewöhnlich für Palworld, aber überraschend stimmig.

Mindestens genauso wichtig sind die Verbesserungen am Basisbau. 48 neue Bauteile, darunter Dreieckselemente, sorgen für mehr Freiheit beim Design. Farben lassen sich anpassen, das Baumenü wurde komplett überarbeitet und funktioniert jetzt als übersichtliche Listenansicht. Wer viel baut, merkt sofort: Platzieren, Auswählen und Anpassen geht schneller und präziser. Auch Details wie Ausrichtungspfeile, bessere Maus- und Tastatursteuerung und standardmäßig aktiviertes Dauerbauen zeigen, dass hier echtes Feedback umgesetzt wurde.

Bei den Raid-Bossen geht Palworld einen klugen Schritt. Neue Raid-Areale erlauben Kämpfe außerhalb der eigenen Basis. Wer dort kämpft, riskiert keinen Gebäudeschaden und kann temporäre Strukturen nutzen. Alternativ bleiben Raids direkt an der Basis möglich. Das gibt Spielern Kontrolle über Risiko und Chaos, eine sinnvolle Entscheidung.

Das „Home Sweet Home“-Update ordnet Palworld neu

Das Nahkampfsystem bekommt ebenfalls ein Update. Schwerter, Katanas und Strahlenschwerter unterstützen nun echte Kombos, Spezialangriffe und Eingaben über Gedrückthalten. Die Entwickler nennen das selbst nur Phase eins. Es ist also ein Fundament, kein fertiges System, aber ein solides.

Technisch interessant ist die Steam-Workshop-Integration. Mods lassen sich einfacher finden und nutzen, bleiben auf öffentlichen Servern aber eingeschränkt. Fairer Kompromiss. PvP ist ebenfalls neu, allerdings klar als experimentell gekennzeichnet, inklusive Server-Optionen und eigenen Regelsets.

Dazu kommen zahlreiche Balance-Anpassungen, neue Implantate, entschärfte Status-Effekte, bessere Pal-KI und viele Bugfixes. Kurz gesagt: Dieses Update räumt auf, erweitert sinnvoll und setzt klare Prioritäten.

Palworld wirkt damit strukturierter, mutiger und spürbar reifer. Kein großes Versprechen – sondern ein Update, das liefert.

Habt ihr die Änderungen schon getestet? Teilt eure Eindrücke in den Kommentaren.